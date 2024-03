Halep a revenit în circuit: ,,O zi specială”

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open după o oră şi 58 de minute de joc. A fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile în afara circuitului, ca urmare a acuzațiilor de dopaj. Campioana a fost primită cu urale de fanii români din Statele Unite. Din păcate, în setul doi, Simona a acuzat o durere la umărul drept. În ciuda înfrângerii, Halep a trăit momente unice la revenirea pe teren. „Aș descrie-o ca pe o zi specială, pentru că, ținând cont de perioada pe care am avut-o, am jucat atât de bine și m-am simțit atât de bine pe teren, în afara terenului, cu atât de mulți oameni care sunt foarte drăguți cu mine și îmi oferă dragoste. Aș spune că această zi va rămâne foarte specială pentru mine. Desigur, am avut multe rezultate în trecut, rezultate mari, dar aici este ceva mai mult decât tenisul. Este ceva personal. Și mă bucur foarte mult să văd că oamenii mă apreciază, dincolo de tenis și dincolo de toate lucrurile care s-au întâmplat”, a explicat Simona Halep, în conferinţa de presă.

Cătălin Pasăre