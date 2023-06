Grevă suspendată, dascăli nemulțumiți. OUG cu majorările salariale, în Monitorul Oficial

După trei săptămâni de grevă, profesorii au hotărât să renunțe la proteste. Elevii se întorc de astăzi în clase, în ultima săptămână de școală. Decizia de suspendare a grevei a fost luată prin mandatare de la liderii județeni, fără consultarea membrilor de sindicat din fiecare școală, ceea ce a stârnit un val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice.

Guvernul a adoptat luni două ordonanțe de urgență cu privire la Educație. OUG cu majorările salariale a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Prima ordonanță de urgență se referă la creșterile salariale, care pe medie sunt peste 25%. Este de remarcat că, pe mecanismul pe care ordonanța îl pune în practică, vorbim despre creșteri procentuale mai mari pentru debutanți”, a declarat Ligia Deca, ministrul Educației, la finalul ședinței de Guvern.

Totodată, Guvernul a adoptat și o ordonanță privind acordarea de prime pentru cariera didactică și pentru cariera profesională pentru personalul nedidactic.

„Prima de carieră didactică înseamnă o primă de 1.500 de lei net, din care aproximativ 30% sunt sume forfetare, adică la dispoziția cadrului didactic sau didactic auxiliar, restul banilor, 70%, în acest moment, putând fi folosiți pentru cursuri de pregătire profesională, echipament IT, cărți de specialitate și alte categorii de cheltuieli. Prima se acordă într-o singură tranșă, prima este în luna octombrie a acestui an și sumele vor putea fi utilizate în anul școlar 2023-2024”, a explicat ministrul.

Prima de carieră profesională acordată personalului nedidactic este în valoare de 500 de lei și va fi acordată tot anual în luna octombrie.

„În acest moment, odată cu anunțarea suspendării mișcării de protest, cadrele didactice se întorc în școli și procesele educaționale revin la normal, urmând ca să urmeze toate etapele firești: încheierea situației școlare, Evaluarea Națională care începe cu probele scrise de luni, 19 iunie, și apoi probele scrise ale examenului de Bacalaureat, cu echivalarea probelor de competențe cu notele de pe parcursul liceului”, a mai spus Ligia Deca.

Unii profesori ar fi dorit să continue greva, fiind nemulțumiți de oferta Guvernului. În plus, dascălii sunt revoltați de faptul că s-a decis suspendarea grevei în urma consultării cu liderii de sindicate din teritoriu, și nu cu toți membrii de sindicat.

Acțiunea de protest se poate relua în momentul în care angajamentele nu vor fi respectate, au atras atenția sindicaliștii.

I.I.