Grădina de Relaxare, Liniște și Învățare, inaugurată, în aplauzele preșcolarilor și a părinților, la Novaci

Proiectul Grădina de Relaxare, Liniște și Învățare a prins aripi la nivelul județului Gorj. Ieri, pe harta faptelor și a lucrurilor bune a apărut și localitatea Novaci, prin intermediul grădiniței noi realizate în mijlocul comunității. Instituția de învățământ își va deschide cu adevărat porțile în septembrie, dar clădirea în sine este completată cu gradină nouă, un spațiu adorat de preșcolari, în care aceștia nu doar se vor juca ci vor învăța și se vor distra. Sufletul proiectul a fost profesoara Maria Popescu care a implicat în proiect, în primul rând, părinții. Familia Fulger, din Novaci, a oferit tot ce s-a putut pentru că noua gradină să fie un paradis pentru copii, iar mulțumirile educatorilor au fost pe măsura dăruirii de care au dat dovadă.

Marcela Mrejeru și o parte dintre inspectorii școlari implicați în proiect au salutat evenimentul și au participat la inaugurarea noii grădini.

,,Este o grădiniță nouă care va funcționa la Novaci din 1 septembrie. Este un proiect extins, inițiat la nivelul județului. Ideea a pornit de la Bălești și s-a extins în tot județul. Felicit cadrele didactice, felicit părinții și autoritățile care s-au implicat pentru ca acest proiect și școala să fie la acest nivel”, a declarat Marcela Mrejeru, inspector școlar general.

Emoționată și pregătită să supervizeze, cu ochi atenți, evenimentul de joi, Maria Popescu, profesor învățământ preșcolar, a menționat, fericită, că și vremea a ținut cu organizatorii iar totul a ieșit așa cum a fost gândit.

,,Acest Proiect -Grădina de Relaxare, Liniște și Învățare l-este inițiat de MEC în parteneriat cu Asociația Creștinii. La nivelul județului Gorj a fost implementat de inspector pe educație timpurie Simona Mândrulean și de coordonatorul județean Poenaru Alexandra.

De la dânsele am preluat ideea și sfătuiesc educatoarele, colegele noastre din județ, să realizeze un astfel de proiect deoarece copiii au nevoie de activități în aer liber, acolo sunt captivați și mult mai atenți. Acest proiect presupune un sprijin mare din partea părinților și astfel noi am demonstrat că îi avem lângă noi. Am alături un întreg colectiv de părinți care m-au ajutat și carora le multumesc.

Am început acest proiect într-o zi cu zăpadă și l-am terminat într-o zi cu soare. Țin, încă o data, să le mulțumesc părinților că datorită lor am realizat acest lucru și, în special, familiei Fulger. Soții Fulger au susținut sută la sută proiectul.

Le mulțumesc, de asemenea, colegelor mele Răduca Magdalena și Giurca Violeta, am fost tot timpul o echipă nemaipomenită și extraordinară. Din toamnă, copiii vor fi fericiți și relaxați. Vă anunțăm că următorul proiect este Festivalul Toamnei”, a menționat profesoara Popescu.

Marcela Mrejeru a anunțat că la Turburea se vrea realizată o grupă de program prelungit, iar IȘJ face demersurile necesare.

A.S.