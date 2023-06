Gorjul este orientat către energia geotermală

Este cunoscut faptul că președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, este un adept al proiectelor de tot felul și în special al proiectelor europene, care duc la dezvoltarea județului nostru. Se pare că orientarea administrației județene, regionale şi naţionale, este pentru folosirea energiei regenerabile(verde) – din această clasă făcând parte și energia geotermală.

Captarea și exploatarea apei fierbinţi, a aburilor și a căldurii subpământene, duce atât la încălzirea locuinţelor, cât și la producerea curentului electric. România a început să exploateze apele geotermale și să le folosească cu succes pentru încălzirea locuinţelor sau la procesele industriale.

Săptămâna trecută, s-au desfășurat, la București, lucrările unui important proiect, denumit GENEX – Geothermal Energy Explorer, Capacity Building of the Key Stakeholders in the Area of Geothermal Energy, finanțat prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, proiect din care face parte și gorjeanul Gheorghe Bucălăete, consilier județean și inginer la Complexul Energetic Oltenia, care a menționat că ,,principala componentă a proiectului constă în organizarea unor ateliere de lucru cu persoane atât din cadrul autorităților locale, cât și naționale, în special din regiunile cu potențial geotermic, precum județele Arad, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Satu Mare, Timiș și Vâlcea, care sunt interesate să implementeze, în zonele lor, ceea ce învață de la cei care folosesc, cu succes, apele geotermale.” Pe tot parcursul, acest proiect este organizat de către Administrația Fondului pentru Mediu, în parteneriat cu reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Energie (Orkustofnun) din Islanda și cu Facultatea de Geologie și Geofizică din cadrul Universității din București. ,,După deschiderea acestor lucrări, am participat și la vizite în teren, iar prima a fost la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” la Baloteşti, judeţul Ilfov – pentru a observa valorificarea resurselor de apă geortermală, iar o altă vizită a fost la instalația de exploatare a energiei geotermale de la Complexul THERME București, pentru a înțelege aspectele tehnice și operaționale ale instalației geotermale.”, a conchis Gheorghe Bucălăete. Este de notorietate că județul nostru stă pe o ,,pungă” de ape termale şi minerale, care apar la suprafaţă, din loc în loc, creând adevărate fenomene, iar dacă această zestre este folosită corespunzător, vom produce, printre altele, energie electrică și termică, distribuită apoi în rețele.

Anamaria STOICA