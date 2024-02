Gorjenii sună la 112 fără a avea o urgență. Peste 150.000 de apeluri, în 2023

Gorjenii au efectuat anul trecut peste 150 de mii de apeluri la numărul unic de urgență 112. Și de data aceasta, Gorjul se situează pe primul loc în ceea ce privește apelurile non-urgențe. Este vorba de acele situații în care nu este nevoie de intervenția imediată a echipajelor ambulanței, poliției, pompierilor sau ale Jandarmeriei. În total, peste 300 de milioane de apeluri au fost preluate de operatorii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cei douăzeci de ani de când 112 este numărul unic pentru urgenţe în România.

În anul 2023, operatorii STS ai Serviciului de urgență 112 au preluat 10.489.979 de apeluri, din care 53,82% au reprezentat urgențe. În Gorj, au fost înregistrate 151.517 de apeluri, dintre care doar puțin peste 50.000 au reprezentat urgențe. Cei mai solicitați au fost reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, cu 30.697 solicitări prin 112. Urmează cei de la Poliție (22.482 apeluri), ISU-SMURD (19.932), Jandarmerie (5.580) și alte agenții (998).

Astfel, Gorjul are cel mai ridicat procent de apeluri care nu reprezintă o urgenţă, 66,79%, fiind urmat de judeţul Covasna, cu 63,40%, şi de judeţul Argeş, cu 59,50%. De altfel, un bărbat din Argeş a sunat fără a avea o urgenţă de aproape 31.000 de ori în decursul unui an, timpul de procesare a acestor apeluri echivalând cu aproape 5 zile de convorbiri continue.

„Este esențial ca populația să conștientizeze că orice apel la 112 care nu este o urgență înseamnă secunde prețioase care se pierd în defavoarea tratării unor urgențe reale, adică pentru a asigura imediat sprijinul pentru cei aflați în nevoie. Pe 11 februarie, în fiecare an, marcăm Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, număr unic pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene la care sună cei care au nevoie de ajutorul agențiilor specializate de intervenție: Ambulanță, Pompieri, SMURD, Poliție, Jandarmerie. În România, același număr este apelat și pentru Salvamont”, transmite STS.

De 20 de ani 112 este numărul unic pentru urgențe din România, timp în care au fost preluate peste 300 de milioane de apeluri de către operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Acum două decenii, 112 a înlocuit numerele 955, 961 și 981 la care puteau fi apelate în mod individual agențiile specializate de intervenție.

Dacă în anul 2004, peste 90% dintre apeluri nu erau urgențe, astăzi procentul a scăzut sub 50%.

Reprezentanții STS amintesc cetățenilor să sune la 112 doar când au cu adevărat o urgență, când sunt în pericol viața, proprietatea sau mediul.

I.I.