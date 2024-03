Gorjenii merg la Vâlcea în LNBM: ,,Este un teren dificil”

Se așteaptă un duel antrenant la Vâlcea, în etapa a 25-a din LNBM. CSM Târgu Jiu are prima deplasare din istorie în Sala ,,Traian” cu echipa de seniori. În tur, gorjenii s-au impus după o partidă pe muchie. Antrenorul Kresimir Basic a declarat că își dorește ca baschetul practicat de vizitatori să fie la un nivel ridicat. Croatul nu se gândește la viitoarea adversară din play-out. ,,Întâlnim o echipă foarte puternică. Chiar dacă am câștigat în ultimele secunde meciul de acasă, asta nu va decide câștigătoarea în acest joc. Este o echipă cu jucători foarte buni și trebuie să găsim o soluție pentru a le contracara jocul. Principalul nostru obiectiv este să jucăm un baschet bun, un baschet competitiv în care să dăm tot ce avem mai bun pentru a rămâne în prima ligă. Este important să jucăm așa cum ne-am propus, pentru că în funcție de ultimele rezultate, putem obține chiar și primul loc în grupă. Nu ne-am planificat să avem un adversar pentru a juca în ultima fază, știm foarte bine că, în acele momente, fiecare echipă se motivează foarte bine. După cum știți, Laguna a reușit să o scoată pe Steaua în campionatul trecut. Așa că, orice echipă poate fi periculoasă. Noi trebuie să ne concentrăm asupra jocului nostru și, indiferent cu cine vom juca, să practicăm cel mai bun baschet”, a declarat Basic. David Antonescu s-a acomodat foarte repede la Târgu Jiu. Jucătorul român sosit în această iarnă nu este încă la potențial maxim, dar speră să contribuie din plin la realizarea obiectivului. A declarat că urmează o partidă dificilă. ,,M-am acomodat foarte bine, echipa e foarte unită. Mâncăm împreună, ne petrecem timpul împreună, băieții au încercat din primul moment să mă integreze în grup. La antrenament, antrenorul m-a învățat foarte repede schemele tactice, încât să fie mai ușor. Și a fost foarte bine. Cu siguranță, o să fie mai greu decât a fost meciul cu Focșani, fiind o presiune mai mare pentru noi și un teren destul de dificil, la Vâlcea, într-o sală în care nu am mai jucat până acum, niciunul dintre noi. Eu cred că o să fie un meci interesant și sper să ne protejăm avantajul. Am câștigat în meciul de acasă. Consider că avem un obiectiv foarte realizabil și suntem într-o situație bună, care ne favorizează. Consider că avantajul terenului propriu este important, mai ales pentru că avem o sală destul de dificilă, avem destul de mulți urmăritori și fani la fiecare meci, gălăgioși și, cu siguranță, o să fie un plus în play-out. Cu siguranță nu mă apropii de sută la sută, dacă vorbim de forma mea, dar, puțin câte puțin, îmi recapăt forma la care îmi doresc să fiu”, a spus Antonescu. CS Vâlcea – CSM Târgu Jiu se joacă sâmbătă, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre