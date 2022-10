Gorjeanul Tudoran a semnat cu Poli

Fostul pandur George Tudoran, ultima oară la Viitorul Târgu Jiu, și-a găsit echipă. Mijlocașul gorjean va evolua tot în liga secundă, la Politehnica Timișoara. Acolo, Tudoran va colabora cu Octavian Benga, cel care l-a pregătit pentru o perioadă și la Târgu-Jiu. Gorjeanul a semnat un contract valabil până în vară cu formația din Banat. ,,Mă bucur că am venit la Poli. Este o echipă cu suporteri senzaționali și o istorie bogată în spate. Îmi doresc din tot sufletul să facem suporterii fericiți în continuare”, a declarat Tudoran.

Tudoran are 26 de ani și este mijlocaș de bandă. Mai are în C.V. formații precum Viitorul Constanța, Rapid București, Olimpia Satu Mare, Dunărea Călărași sau Metaloglobus București.

Cătălin Pasăre