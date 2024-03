Gorj: Rezultate la simularea examenului de Bacalaureat. Nicio medie de 10!

• rata promovabilității pentru fiecare probă este peste 50%

• 25 de note de 10, niciuna la Limba și Literatura Română

Aproape 3.000 de elevi din Gorj s-au înscris la simularea examenului de Bacalaureat, însă mult mai puțini s-au prezentat la cele trei probe scrise. Rata promovabilității pentru fiecare probă este peste 50%, fiind obținute și 25 de note de 10. La Limba și Literatura Română, niciun elev nu a reușit să ia nota maximă, așa că nu s-a înregistrat nicio medie de 10, situație similară cu cea de la simularea Evaluării Naționale. Școlile vor obține borderourile asociate fiecărei evaluări până cel târziu la data de 20 martie, iar profesorii vor dezbate cu elevii greșelile făcute.

Multe note mici

La proba de Limba și literatura română, rata de promovare este de 53,41%. Din cei 2.331 de elevi prezenți, 1.086 au obținut note sub 5, respectiv 46,59%.

S-au înregistrat 583 de note între 5 și 5.99, 331 de note între 6 și 6.99, 161 de note între 7 și 7.99 și 120 de note între 8 și 8.99. Niciun elev nu a obținut nota 10. Doar cincizeci de candidați au luat note între 9 și 9.99.

În schimb, la proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie, s-au consemnat 17 note de 10. Din cei 2.273 de participanți, sub o mie au luat note mai mici de 5 (41,49%). Sunt 318 note între 5 și 5.99, 282 de note între 6 și 6.99, alte 276 între 7 și 7.99, 270 de note între 8 și 8.99 și 167 de note între 9 și 9.99. Rata de promovare este de 58,51%.

La ultima probă, liceenii au avut de ales între disciplinele fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie. Aici, rata de promovare este de 67,08%, peste media națională. Aproape 33% dintre candidați au luat note sub 5. Cele mai multe note, 372 din 2.239 în total, au fost cele între 8 și 8,99. S-au consemnat și opt note de 10.

Lucrările au fost corectate digitalizat. Notele obținute la simulare nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevilor.

Pentru a promova examenul, elevii trebuie să obțină nota 5 la fiecare probă în parte, dar să aibă media celor trei probe cel puțin 6.00.

33 centre de examen

La nivelul județului Gorj au fost implicați în procesul de evaluare 240 de profesori evaluatori, dintre care 73 la proba de Limba română, Matematică/Istorie – 68 și disciplina la alegere – 99. În cadrul celor 33 de centre de examen (licee), scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică au fost asigurate de peste 170 de profesori asistenți.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susţinut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum şi, începând cu 20 martie, la borderourile de evaluare corespunzătoare.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Simularea Bacalaureatului a fost susţinută în perioada 4-7 martie, la nivel naţional, de elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă.

I.I.