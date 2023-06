Gorj, inundații: Peste 15 apeluri la 112!

Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice din ultimele ore , in dispeceratul ISU Gorj, au fost primite peste 15 apeluri, iar, pana la aceasta ora, pompierii gorjeni au intervenit cu autospecialele și motopompele din dotare pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii, astfel:

– o gospodarie in satul Saulesti, com. Saulesti

-o gospodarie in oras Turceni.

-Inundatie canal stradal in oras Ticleni care afectează doua gospodarii

– patru gospodarii in oras Ticleni

-o gospodarie in sat Corsoru, com. Alimpesti

-o gospodarie in mun. Tg-Jiu, str. Pinului

-o gospodarie in sat Sitesti, oras Novaci

– o gospodarie in sat Vacarea, comuna Danesti.