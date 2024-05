Golgheterul Viitorului a semnat cu Corvinul

Viitorul Târgu Jiu pierde un jucător important în această pauză competițională. Unul dintre cei mai vechi fotbaliști ai formației gorjene a semnat cu o echipă ,,europeană”. Alexandru Gîrbiță s-a înțeles cu Corvinul Hunedoara, surpriza competițiilor autohtone din sezonul 2023-2024, câștigătoarea Cupei României. Mijlocașul născut la Craiova a dat 8 goluri pentru trupa pregătită de Călin Cojocaru în campionatul precedent în 24 de apariții oficiale în liga secundă. Gîrbiță, care poate juca în ambele benzi ale atacului, a semnat un contract valabil până în 2026. Fotbalistul era unul dintre cei mai vechi componenți ai grupării patronate de Nicolae Sarcină, pentru care a evoluat încă din anul 2018, când echipa se numea Energeticianul. ,,Mă bucur nespus că voi face parte din acest grup, trebuie să recunosc că atunci când am primit oferta nu am stat pe gânduri aproape deloc. Nu mai are rost să vorbesc despre performanţele echipei din ultimii ani, pentru că le cunoaşte bine toată lumea. Eu ştiu doar că îmi doresc să mă ridic la nivelul lor şi cred că pot creşte în acest mediu. De asemenea, cred că stilul de joc al echipei mi se potriveşte, sunt foarte fericit că pot lucra cu un antrenor care pune preţ pe jucătorii tineri şi care este un adept al fotbalului în viteză, al unui joc plăcut ochiului. Îi ştiu pe câţiva dintre băieţi, am şi vorbit cu Alex (n.n. Neacşa), cu Manolo (n.n. Manolache), mi-au povestit despre tot ce înseamnă Corvinul acum şi sunt fericit să mă aflu aici”, a declarat Alexandru Gîrbiţă, care va purta tricoul cu numărul 20 la Corvinul.

Potrivit Liga 2.ro, la Corvinul vor ajunge mai mulți fotbaliști nigerieni recomandați de impresarul Bogdan Apostu. Agentul a avut o acțiune de scouting în Africa.

,,Zece academii din Nigeria își aduc periodic jucătorii la aceste selecții. La cea din noiembrie am participat și eu, mai urmează alta în martie-aprilie. Din vreo 450 de jucători, eu am ales șapte, iar trei dintre ei au semnat deja la Corvinul, la Hunedoara. Doi sunt jucători de atac, iar celălalt e un fundaș central de picior stâng, care mie îmi place mult. Toți au 18 ani, de fapt unul dintre ei împlinește această vârstă doar în luna ianuarie, și i-am făcut contractul cu acea dată. Eu zic că se pliază pe tot ceea ce înseamnă proiectul Corvinul Hunedoara în momentul acesta și cred că o să devină fotbaliști importanți aici, de fapt sunt sigur de asta”, declara, în luna ianuarie, Bogdan Apostu.

Goodnews Ibuchi Chukwu (mijlocaș ofensiv de bandă), Odejobi Toheeb Babatunde (fundaș central), Otega Jimmy King (atacant de careu) și Taiye Abolaji Rasaq (mijlocaș defensiv) sunt jucătorii la care face referire Apostu.

Corvinul s-a despărțit de golgheterul său, Marius Coman, care a semnat cu prim-divizionara Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Pe de altă parte, este interesant de văzut care va fi strategia de transferuri la Viitorul Târgu Jiu în noul sezon competițional. Antrenorul Călin Cojocaru declara că fotbaliștii care au avut evoluții bune în campionatul recent încheiat trebuie să rămână în orașul lui Brâncuși, unde mai sunt necesare transferuri. Acum, tehnicianul timișorean și-a pierdut și golgheterul. De asemenea, înainte de ultimele runde, croații Devide Jozic și Arian Mrsulja au părăsit echipa. ,,Eu am nevoie de continuitate, dar am nevoie și de jucători, fiindcă nu în fiecare an poți să creezi un lot de la zero și să ai și rezultatele pe care le dorești. În mare parte, trebuie păstrat lotul actual. Cel mai important lucru la o echipă este omogenitatea. Dacă mai vin cinci-șase jucători, putem să ne batem la play-off. Există progres și la tinerii jucători, dar trebuie să fim realiști, e diferență imensă de la juniori la liga a doua”, spunea Cojocaru la finalul sezonului.

Cătălin Pasăre