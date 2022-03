Gilortul, pregătită pentru duelul cu Jiul

Gilortul Târgu Cărbunești este gata de debutul în meciurile oficiale. Trupa gorjeană, care ocupă locul 8 în Seria 7 a Ligii a 3-a a schimbat antrenorul în această iarnă, dar și mai mulți jucători. Cu Alex Stoica la timonă, formația a disputat șapte partide de verificare înainte de reînceperea campionatului. Gilortul a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și a pierdut de trei ori, iar principalul doljean s-a declarat mulțumit de ceea ce a văzut în amicale. Acum, Gilortul trebuie să demonstreze că formează o echipă și în meciurile pe puncte. Prima confruntare oficială are loc sâmbătă, când la Târgu Cărbunești vine Jiul Petroșani. ,,Am avut șapte meciuri amicale în care am putut să văd toți jucătorii și să-mi fac o idee despre lot. Sunt mulțumit de cum a decurs pregătirea și vom vedea în meciurile oficiale nivelul la care suntem. Meciurile amicale nu întotdeauna îți arată fața adevărată a echipei. Trebuie să fim pregătiți pentru că nu suntem într-o situație prea bună și avem nevoie mare de puncte pentru a ne salva de la retrogradare. Nu avem foarte multe detalii despre adversar, am văzut doar un joc, cel cu CSA Steaua, în care a fost o diferență foarte mare de nivel (n.r. – scor 1-7). CSA a dominat pe tot parcursul meciului, dar, cu siguranța, Jiul are o echipă bună, care a făcut transferuri în iarna aceasta și cred că va fi un meci foarte dificil”, a declarat Alex Stoica. Tehnicianul gorjenilor este sigur că echipa nu va avea probleme cu menținerea în eșalonul terț. ,,Cu siguranță rămân încrezător în îndeplinirea obiectivului. Sunt convins că dacă vom aborda corect toate meciurile, nu se va pune problema retrogradării”. Confruntarea de pe Stadionul ,,Cristinel Răducan” începe la ora 15.00.

Cătălin Pasăre