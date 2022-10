Gilortul, deplasare la Lupac: Trebuie să adunăm puncte și de afară

Gilortul Târgu Cărbunești se deplasează în această rundă la Lupac, unde întâlnește Voința, o echipă care în sezonul precedent a evoluat în play-off. Gorjenii vin după trei meciuri fără succes, ultimul pierdut la scor împotriva liderului CSM Deva, scor 4-0. Antrenorul Mario Găman a explicat eșecul din ultima rundă a Seriei 7, unde echipa sa ocupă, momentan, locul 4. ,,Din păcate am avut mari probleme de lot. În primele 20 de minute, Gîlcescu s-a accidentat, Săulescu a avut probleme medicale, iar Oprița nu a putut să evolueze. Am fost nevoiți să jucăm cu copii de 2006 în teren. Am avut șapte jucători sub 2002, iar Deva are o echipă matură, din toate punctele de vedere. Au văzut și ei ce înseamnă să întâlnești o echipă cu pretenții. Trebuie să muncim în continuare și să uităm lucrurile negative pe care băieții le-au făcut la acest joc și să mergem la Lupac optimiști, fără să mai facem atâtea greșeli. Obiectivul, știți prea bine, este evitarea retrogradării, dar eu nu mă mulțumesc cu atât. Sper să obțin mai mult, iar, după această deplasare, să urcăm în clasament”, a declarat Găman. Tehnicianul este conștient că va avea în fața o formație valoroasă. ,,Lupac are cam aceeași echipă de anul trecut, cu jucători cu ștate vechi în Liga 3, cât și în ligile superioare. Nu va fi ușor, dar eu am încredere în tinerețea acestor copii, pentru că urmează și alte partide în deplasare. Este un program dificil, dar sper ca odată cu meciul de sâmbătă să începem să adunăm puncte și de afară”, a adăugat antrenorul. Partida Voința Lupac – Gilortul Târgu Cărbunești se dispută sâmbătă, de la ora 15.00.

Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 10

Vineri, 28 octombrie, ora 15.00

CSM Deva – CS Armata Aurul Brad

CSM Jiul Petroşani – CSO Retezatul Hațeg

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 – ACSO Filiaşi

Sâmbătă, 29 octombrie, ora 15.00

AFC Voinţa Lupac – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Progresul Ezeriş – ACS Viitorul Şimian

Cătălin Pasăre