Gazeta Gorjului – Luna premianților

Început de sezon care promite. Promite premii pentru toți… premianții. Ele, premiile, „denotă că activitatea noastră e încununată cu o serie întreagă de succese, pe care le dedicăm tuturor celor care ne-au susținut și au fost alături de noi. Ba, chiar lângă noi”. Luați de valul sărbătorilor de tot felul, n-am aflat, nici măcar pe surse, rezultatele pe care le-am obținut în concursurile ocazionate de „Luna Curățeniei”, rezultate care au dat startul, într-o atmosferă oficial-civilizată, celorlalte competiții deja știute și altora, ce vor fi aflate, negreșit, în timp util și de toată lumea, spre a putea da întreaga măsură așteptărilor noastre. Suntem siguri că apelul liberal al primarului nostru s-a bucurat de toată atenția cuvenită și d-aia suntem mulțumiți de cum arată astăzi orașul de sub mașini: „Facem un apel către asociațiile de proprietari, în spiritul bunei colaborări pe care o avem, să notifice conducătorii auto pentru a elibera locurile de parcare în zilele în care se intervine. Toate locurile vor fi curățate. Prezentăm un grafic al acțiunilor ce vor urma…” Cu toate că au fost îndepliniți toți indicatorii, la virgulă, n-am aflat încă dacă am fost cumva și premiați. Vă amintim că acum 10 ani, în bătălia de-atunci a primăverii, Târgu-Jiul a fost premiat la categoria „Trâmbițare”, pentru implicarea cu rezultate deosebite în comunicarea competiției către populație. Buni de gură s-a dovedit a fi fost și anul acesta, dar nu știm încă unde ne situăm într-o atare ierarhie…

Mai nou, dna. Cristina Cilibiu a anunțat, așa, pe nepusă masa, că a cerut Guvernului eliberarea din funcția de prefect de Gorj și urmează să-și desfășoare activitatea tot acasă, în cadrul Biroului Județean al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, nu cum bat unii câmpii, cum că… În locul Domniei-sale urmează să fie numit prefect al județului Gorj, Iulian Popescu, trecut din toamna… trecută în tabăra noului lider al PNL Gorj, Ion Iordache, și ajuns, iată, deja vicepreședinte al organizației județene a PNL, dar și președinte interimar al PNL Târgu-Jiu, existând toate premisele să fie desemnat candidatul liberalilor la Primăria Municipiului Târgu-Jiu la alegerile locale din anul viitor, fiind create astfel, încă o dată, cu titlu definitiv, toate premisele ca Marcel Romanescu să aibă obligatoriu de-acum un discurs de… stânga. Lucru care n-ar face decât ca Domnia-sa să crească nesperat și… independent în ochii eventualilor viitori alegători.

Dar, până atunci, Marcel Romanescu, în calitate de primar în funcție al orașului „tinereții fără bătrânețe”, a oficiat cu performanță în toate Zilele de Sărbătoare ale urbei noastre. A înmânat cca. 60 de premii elevilor care s-au remarcat în mod deosebit la tot felul de olimpiade din țară și de-afară, cu alte vreo 70 de premii i-a recompensat și pe profesorii acestor olimpici și a acordat, cu asentimentul Consiliului Local, 4 noi titluri de Cetățeni de onoare ai Târgu-Jiului următorilor: Mihai-Alexandru Bratu – elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și viitor student al unei Universități din… Olanda – un „tânăr care nu mai are nevoie de prezentare, cunoscând cu toții rezultatele remarcabile obținute de acesta la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, acolo unde a reprezentat cu cinste municipiul nostru” și, de asemenea, lui Gheorghe Udriște, director general ani buni al Metroului din București, Eugen Butoarcă, directorul CEZ Oltenia și renumitului medic Dragoș Davițoiu – acestora, „pentru merite deosebite în dezvoltatrea și modernizarea municipiului Târgu Jiu și servicii însemnate aduse cetățenilor săi”. Apropo, n-ar fi exclus ca în campaniile viitoare, pe lângă mai vechile proiecte, aflate deja pe tapet, ale Aeroportului și ale Mocăniței, să aflăm, acum urmând modelul de succes al primarului de Cluj, despre un atât de necesar proiect al unei eventuale linii de… Metrou la Târgu Jiu. Nu râdeți, că hârtia suportă orice și verba volant…

Altfel, recolta în premii s-a dovedit bogată:

La Festivalul „Maria Apostol”, ediția a XII-a din 12 mai ac., festival organizat la Runcu, într-o zonă bogată în tradiții etnofolclorice care își propune, an de an, pe bună dreptate, „să contribuie la descoperirea și promovarea celor mai valoroși înterpreți de muzică populară, la stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor folclorice autentice, la valorificarea comorilor cântecului popular oltenesc”.

La Festivalul jocului și portului popular gorjenesc pentru tineret „Memorial Liviu Dafinescu”, inițial amânat din cauza ploii, ajuns la a XX-a ediție, cu participarea a peste 300 de membri ai ansamblurilor invitate din județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți și Gorj, festival care are în vedere „omagierea unei personalități de excepție a artei populare scenice gorjene, regretatul profesor Liviu Dafinescu, fost director și coregraf al prestigiosului Ansamblu Artistic Profesionist „Doina Gorjului”și pentru care Asociația Culturală „Liviu Dafinescu” a asigurat trofeele câștigătorilor”.

La Festivalul-Concurs de Teatru „Sabin Popescu”, ediția a XXIII-a, care „a debutat anul acesta în prezența domnului primar al orașului Novaci, Dumitru Leuștean, a domnului Gheorghe Porumbel, director al Ansamblului „Doina Gorjului”, a domnului Pompiliu Ciolacu, manager al CTCPCT Gorj și a fiului cel mare al profesorului Sabin Popescu și unde, juriul l-a avut președinte pe regizorul Andrei Măjeri, iar publicul prezent s-a bucurat ascultându-i pe marii maeștri ai scenei Eugen Titu și Pompiliu Ciolacu”.

La Festivalul de Teatru pentru Elevi „Constantin Stanciovici Brînișteanu” – „un prilej de cunoaștere, autocunoaștere și experimentare pentru care trebuie aduse mulțumiri doamnei Inspector General Școlar Marcela Mrejeru, pentru susținere, dar și doamnei director Elena Mariana Angheluță de la Biblioteca Județeană Cristian Tell pentru faptul că este mereu aproape de Teatrul „Elvira Godeanu”, care, și el, „va continua să fie un vector cultural și formator educațional în rândul publicului matur dar mai ales în rândul tinerilor din Târgu Jiu și Județul Gorj” și, vorba dnei manager Mariana Ghițulescu – „pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați pe e-mailul teatrulelviragodeanu@gmail.com. sau telefonic la numărul +4 0253 215 161. Vă mulțumim”. (Eventualele virgule, așa cum ne-a obișnuit… Teatrul, rămân la latitudinea dv. spre a fi puse în pagină).

Și câte și mai câte festivaluri, pentru care s-au tipărit atâtea diplome și s-au alocat fondurile necesare pentru premiile cu bani. Mai mulți sau mai puțini. Oricum, așa cum se vede, „are balta pește”.

Ce s-o alege peste timp de-atâția premianți!?

Doar Teatrul și Centrul „Brâncuși” n-au dat premii. Se-aude că la Teatru a venit acasă încă un regizor și ascultă necondiționat de „duamna”, pentru a încropi de comun acord un program de toamnă ce se va ține… „la calendele grecești”, iar la Centru, singurul doctor cu acte – Sorin Lory Buliga – s-a întors de la post în interesul serviciilor și promite să se dedice cercetării, asumându-și pentru a doua oară programul defunctei reviste „Brâncuși”. Să-l vedem acum câte numere duce. Are și el o vârstă!…

S-a consumat, de asemenea, pe parcursul a trei zile și în mai multe locații, Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, ajuns, iată, la ediția cu numărul 43. În lipsa lui Ion Cepoi, regretată de toată lumea literară prezentă, factotum-ul plenipotent a fost Pompiliu Ciolacu, secondat cu aceeași vervă confirmată de Doru Dădălău și de Horia Gârbea în calitatea-i de președinte executiv dedicat cauzei de când lumea. A venit special de la București chiar președintele de onoare al festivalului, acad. Nicolae Manolescu, președinte încă o dată ales al Uniunii Scriitorilor.

S-au dat premii peste premii, diplome de mai multe feluri și s-au acordat Cetățenii de onoare cu drepturi numai în orașul Târgu Cărbunești. Secțiunile „Bilete de papagal”, „Cuvinte potrivite”, „Opera omnia” pentru români și pentru străini, premiul „Ion Cepoi” pentru cel mai bun scriitor gorjean și secțiunea „Pentru promovarea operei argheziene și a festivalului” au fost adjudecate în totalitate. Sarea și piperul festivalului a fost poetul Ion Mureșan, laureatul de anul acesta, altfel cu mai multe premii ale Uniunii Scriitorilor, cu Premiul Național „Mihai Eminescu”, cu Premiul Național „Lucian Blaga” și cu Premiul Academiei. Le-a luat pe toate. I-a făcut un Laudatio pe măsură criticul Nicolae Manolescu, i-a acordat titlul de Cetățean de onoare al orașului Târgu Cărbunești tânărul primar Dănuț Birău, i-a înmânt diploma și premiul în bani directorul… Dragos Ursache și l-a însoțit ca o umbră Gavril Țărmure, editorul căruia i-a cedat pe viață drepturile de autor. Au mai fost premiați, au participat în plen sau pe secțiuni la dezbateri și au fost pe teren: Mircea Mihăieș, Răzvan Voncu, Cristian Pătrășconiu, Vasile Popovici, Vasile Spiridon, Ersin Engin – Turcia, Kazimierz Jurczak – Polonia, Mihai Firică, Mircea Bârsilă, Dan Șalapa, Val Talpalaru, iar dintre-ai locului: Gheorghe Grigurcu, Spiridon Popescu, Zenovie Cârlugea, Ion Popescu-Brădiceni, Alex Gregora, George Drăghescu, Gelu Birău, Ion Trancău, Lazăr Popescu. Per total, s-a considerat că „acțiunea” a fost un succes, alegându-ne cu vreo două autografe, cu volumul „Tudor Arghezi – 11 poeme” (în traducerea engleză a Anei Maria Cristofir și cu ilustrațiile pictorului Florin Hutium), cu alte câteva volume de autor și cu semnăturile olografe plus seria cărților de identitate, trecute îngrijit pe statele de plată. Printr-o inițiativă privată, recent lansatul roman al criticului și istoricului literar care a fost Pompiliu Marcea – „Pacient în Galapagos” – a parvenit distinșilor oaspeți. Au considerat ca fiind o frumoasă surpriză. Așteptăm eventuale ecouri critice în revistele literare. Încolo, lume subțire și puțină. Neapărat, ne vedem la anu’…

Urmare atâtor activități culturale propuse, aprobate și desfășurate în prezența decidenților într-ale politicii și culturii locale, n-am răzbit să se-audă de noi „decât doar până-n hotarul dinspre Filiași”. Doar atât să fie „target”-ul nostru? Am mai avea și alte șanse…

Zilele astea are loc în Pădurea Șarșoi de la Tismana, Festivalul Național de Tarafuri „Geagu Cătăroiu”, ajuns la ediția a VI-a, cu participare din județele Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Harghita, Suceava și Cluj, cu expoziții și ateliere de lucru de față cu „meșteri populari din Gorj și din întreraga țară”, cu recitaluri de excepție ale Tarafurilor Vasile și Nuți Tapotă, Dodo Lătărețu, Aurel Blondea, Ionel Tudorache, Niculina Stoican, Cristi și Gabi Buzner Cătăroiu, dimpreună cu formații de lăutari din Bulgaria și Serbia.

Dar vestea cea mare e alta… La sfârșitul… lunii, de „Ziua Localității”, la Roșia de Amaradia, primarul Liviu Cotoșman a anunțat deja că interpretul de manele Jean de la Craiova și-a dat acordul și-a bătut palma, cu promisiunea „în exclusivitate”, că va presta pe scena Stadionului Comunal într-un recital extraordinar pentru toți fanii săi nenumărați. Și pentru bani.

Abia atunci se va duce buhu’ de-adevăratelea și de noi. „Avem valoare, avem echipa cea mai tare”. Prin organele sale alese în teritoriu, ministerul Culturii arondat județului nostru și-a făcut datoria. După posibilități. Nici că se putea mai bine. Asta e!

Vin iar alegerile. Mâine-poimâine, fiii Gorjului au a povesti multe…

Vasile VASIESCU