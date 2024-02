Gaură în bugetul CEO! 230.000 de euro – taxă de timbru, în procesul cu Laurențiu Ciurel

Acțiunile politice în CE Oltenia, de-a lungul timpului, continuă să producă mari daune companiei de stat, aflată și așa cu un picior în groapă. Amintim că directori ai CEO, fostul premier Ponta și fostul ministru Șova, au fost achitați de ÎCCJ. Decizia Înaltei Curți a fost dată în decembrie anul trecut, iar Laurențiu Ciurel a fost reîncadrat în postul de director al SE Rovinari, în ianuarie 2024.

În luna ianuarie a acestui an, actualii șefi ai CEO l-au acționat pe Laurențiu Ciurel, în instanță, pentru recuperarea ,,prejudiciului” adus societății. De partea cealaltă, Laurențiu Ciurel a acționat CEO în instanță, după ce s-a dovedit, în justiție, că suspendarea sa din funcția de director al Termocentralei Rovinari a fost abuzivă. Reîncadrarea pe postul de director vine la pachet, conform legii, deci, pe lângă reangajarea în vechiul loc de muncă, și cu plata drepturile salariale – actualizate, pe toată perioada suspendării. Revenind, CE Oltenia i-a acționat în instanță, pe 25 ianuarie 2024, pe directorii Laurențiu Ciurel, Octavian Graure și Dumitru Cristea, pentru a recupera ,,prejudiciul” de nouă milioane de euro pentru care instanța de judecată din București nu s-a pronunțat. Instanța le-a cerut, însă, șefilor CEO să-și timbreze acțiunea, fiindcă aceștia au depus-o fără taxa de timbru. Și, aici, vine partea dureroasă pentru compania de stat: șefii CEO trebuie să pună la bătaie suma de 230.000 de euro, din bugetul companiei, reprezentând taxa de timbru în procesul intentat celor menționați, pentru recuperarea așa-zisului prejudiciu. Instanța a cerut administrației CEO, zilele trecute, să motiveze netimbrarea acțiunii pe care au făcut-o în data de 25 ianuarie, ori să plătească taxa care se ridică la o sumă uriașă, de 230.000 de euro. Și, uite așa, acțiunea politică de acum 10 ani, când se ,,lucrau” astfel de dosare și se dădeau oameni afară fără niciun temei legal, produce, cum am menționat mai sus, daune și în zilele noastre, fiindcă în bugetul CEO s-ar mai face o gaură de 230.000 de euro, taxă de timbru într-o acțiune în justiție despre care cu greu am putea crede că societatea de stat ar avea câștig de cauză. La aceasta se adaugă și daunele pe care le va plăti tot Complexul Energetic Oltenia – din banii minerilor și energeticienilor, pentru că cei cu adevărat vinovați de abuzurile făcute, adică politicienii, care s-au perindat la cârma societății și în fruntea Ministerului Energiei, nu vor plăti nimic din propriul lor buzunar.

M.C.H.