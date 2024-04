Găman răsuflă ușurat după prima victorie din play-out: ,,Jocul a lăsat de dorit”

Gilortul Târgu Cărbunești a început partea a doua a sezonului cu un succes. Băieții lui Mario Găman au trecut, cu mult noroc, de satelitul formației FCU Craiova 2. Gazdele au întors scorul în prelungiri, spre ușurarea antrenorului principal, care s-a declarat foarte nemulțumit de jocul echipei. Gorjenii i-au subestimat pe puștii din Bănie, și Adrian Stăncălie a marcat după un contraatac (54’). În primul mitan, Bogdan Dănăricu, Marian Habet și Ionuț Gîlcescu au fost responsabili cu ocaziile irosite. Cel din urmă și-a luat însă revanșa cu vârf și îndesat. A dat o dublă în prelungiri (90’+1, 90’+6). Doar rezultatul a fost apreciat de Mario Găman, care a sugerat că amfitrionii și-au subestimat oponentul în ciuda avertizărilor sale. În cele din urmă, antrenorul și-a felicitat jucătorii, care au debutat cu dreptul în play-out.

,,Așa se întâmplă în momentul când joci cu o echipă de copii, o echipă care joacă fotbal, o echipă care își dorește mai mult decât tine. E posibil să ai probleme. Noi, astăzi, am avut o șansă mare. Am egalat în minutul 90 și am câștigat la ultima fază a jocului. Asta înseamnă că am avut și noi, în sfârșit, mai mult noroc și asta înseamnă că am insistat până la finalul jocului. Toată săptămâna am lucrat din punct de vedere mental, din punct de vedere psihic, pentru că știam că au avut loc niște schimbări la FCU Craiova.

Pentru mine, egalul sau că pierdeam era același lucru, pentru că întâlneam o echipă de copii și, ținând cont că jucam acasă, era un lucru negativ. Dar, din fericire, când lucrurile se termină cu bine, lucrurile negative le uităm. Nu avem ce să spunem, decât să ne bucurăm de aceste trei puncte. Jocul a lăsat de dorit, sunt foarte nemulțumit, dar trei puncte sunt trei puncte. Suntem acolo și băieții merită felicitați pentru această victorie”, a declarat Găman după meci. În celălalt duel dintre gorjeni și doljeni, câștigători au ieșit fotbaliștii din Bănie. Universitatea Craiova 2 a învins-o cu 3-1 pe CSO Turceni.

În cealaltă partidă a rundei inaugurale, Voinţa Lupac a bătut-o cu 5-1 pe Jiul Petroşani

Gilortul: Oprița – Bărănescu (70’ Lazăr), Dănescu, Marina (70’ Marica), Popescu – Avrămescu (cpt), Brujan (56’ Săulescu) – Habet (56’ Pătrășcoiu), Dănăricu (56’ Roncea), Pîrcălabu – Gîlcescu. Rezervă neutilizată: Șchiopu. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

FCU Craiova 2: Firulescu – Ciucă, Biosan, Stăncălie, Pătru – Drăgancea (46’ Piele), Zanfir (cpt), Oprea (90’+1 Cică), Nițulescu (46’ Tudorescu) – Crăciun (73’ Sîrbu), B. Duță (73’ L. Duță). Rezerve neutilizate: Pena – Neicu. Antrenor: Ovidiu Dănănae.

Cătălin Pasăre