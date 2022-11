Găman își atenționează elevii înaintea partidei de la Brad: Un meci greu cu o echipă agresivă!

Gilortul Târgu Cărbunești se luptă să rămână pe loc de play-off în Liga 3. Trupa lui Mario Găman a obținut în runda trecută un succes extrem de important, 0-2 pe terenul Voinței Lupac. Gorjenii au un punct avans față de echipa de pe locul 5, Jiul Petroșani. Astăzi, Gilortul joacă pe terenul codașei Aurul Brad. Hunedorenii nu au niciun succes până acum în Seria 7, dar acest lucru îl pune în gardă pe antrenorul vizitatorilor, mai ales că echipa din Târgu Cărbunești a fost învinsă, în urmă cu câteva runde, de Progresul Ezeriș, care până atunci nu înregistrase nicio victorie. ,,Am venit după o victorie superbă la Lupac, o victorie care poate să conteze foarte mult în economia clasamentului. Nu cred că acolo vor câștiga foarte multe echipe punct sau puncte, dar am făcut o partidă excelentă, din toate punctele de vedere. Rezultatul de la Lupac ne obligă la mai mult, să venim cu puncte de la Brad. Chiar dacă ei au două puncte, au pierdut în minutul 90 cu Filiași. Au o echipă agresivă, terenul de acolo le permite acest lucru, așa că nu va fi o partidă ușoară, așa cum crede multă lume. Am vorbit toată săptămâna cu băieții și, ținând cont și de această victorie de la Lupac, nu cred că mai putem face pași greșiți dacă ne dorim play-off-ul. Dar, încă o dată, este vorba despre concentrare. Trebuie să avem simțul porții, pentru că și la Ezeriș am avut multe ocazii imense și un penalty ratat. Trebuie să avem inspirație pentru că, repet, va fi o partidă foarte dificilă. Își doresc să acumuleze puncte pentru că vin după foarte multe partide fără victorie și atunci cred că vor vedea această partidă ca pe una decisivă,”a declarat Găman. Gilortul are câțiva jucători incerți, dar care au șanse să evolueze la Brad. ,,Ne lipsesc câțiva jucători. La ora meciului, cred că nu ne vom putea baza pe juniorul Calotă, ceilalți vor intra la antrenamente. Trebuie să găsim soluții și, la finalul celor 90 de minute, să ne bucurăm de un nou rezultat pozitiv”, a mai spus antrenorul. Partida de la Brad se joacă vineri, de la ora 14.00.

Cătălin Pasăre