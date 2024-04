Gâlcă, clauză-record. Ce obiective are noul antrenor

Antrenorul Constantin Gâlcă și-a anunțat obiectivul la Universitatea Craiova. Fostul internațional vrea să termine pe locul doi actualul sezon și își propune să obțină titlul cu echipa din Bănie anul viitor. Gâlcă va debuta oficial duminică, de la ora 19.00, în etapa a 5-a a play-off-ului, în deplasare cu Sepsi. Principala problemă pe care o are noul tehnician este accidentarea lui Alex Mitriță, care, se pare, nu va juca în următoarele două-trei meciuri. Gâlcă a mai vorbit despre condițiile de la noua sa echipă, dar și despre filosofia de joc pe care dorește să o implementeze. „Sunt foarte bucuros că am semnat, sper ca echipa să aibă o atitudine bună, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci, numai aşa putem obţine locul 2. Vin la o echipă istorică, cu condiţii foarte bune, mă bucur că domnul Rotaru a avut răbdare cu mine la negocieri. Ce am găsit la Craiova am găsit la puţine echipe din afară. Ne înţelesesem, dar mai aveam de finalizat nişte puncte. Vreau să-mi fac munca, nimic mai mult. Am venit să luăm locul 2 şi vrem câştigarea campionatului în sezonul viitor. Ştiu că e foarte greu. Îmi asum responsabilităţi, dar şi rezultatele. Nu a fost o decizia grea să vin, pentru că am venit la o echipă mare, care are istorie şi sperăm să facem istorie din nou. Prioritatea sunt rezultatele, dar vreau să avem şi un joc plăcut.

Trebuie să evaluăm jucătorii pe care-i avem, apoi vom vedea. O să fiu foarte deschis, direct, corect, voi discuta mereu cu domnul Rotaru. Cunosc jucătorii, problema e cu Mitriţă, care e accidentat şi să vedem dacă-l vom avea la meciurile următoare, pentru că Mitriţă e foarte important pentru noi. Aştept un joc bun al echipei, atitudine bune şi să atragem mulţi suporteri. Ascult conducerea, dar deciziile îmi aparţin. Nu va fi uşor cu Sepsi, este o echipă agresivă, care verticalizează foarte mult, face presing, vom vedea cum contracarăm aceste situaţii. Am spus că nu vin în orice condiţii în fotbalul românesc. O să dau totul ca să terminăm pe locul 2. Pe termen lung, vreau să ne impunem jocul, să ştim să jucăm pe diferite moduri, şi pe mingea a doua şi să vorbească jucătorii mai mult în teren”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de prezentare. Mihai Rotaru i-a acceptat noului antrenor o clauză de reziliere de 500.000 de euro. Dacă una dintre cele două părți rupe contractul va trebui să achite suma.

Cătălin Pasăre