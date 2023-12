GALA SCRIITORILOR DIN OLTENIA, LA PRIMA SA EDIȚIE

În data de 24 noiembrie 2023, la Muzeul de Artă din Craiova, a avut loc prima ediție a Galei Scriitorilor din Oltenia, eveniment organizat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj, Consiliul Local și Primăria Municipiului Craiova (care au oferit o importantă susținere materială), cu sprijinul Muzeului de Artă și al Filarmonicii Oltenia din Craiova.

În atmosfera selectă a Sălii Oglinzilor au participat numeroși scriitori din Oltenia, din Gorj fiind prezenți Spiridon Popescu, Alex Gregora, Lazăr Popescu și Sorin Buliga (brâncușiolog și reprezentant al Primăriei Municipiului Târgu Jiu și al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”). În cadrul acestei manifestări au fost decernate premiile anuale ale Filialei Craiova a USR pentru creațiile literare din anul precedent, 2022. Odată cu premiile, au fost oferite câștigătorilor și lucrări de artă primite de la Uniunea Artiștilor Plastici din Craiova. Invitații au vizionat o expoziție de artă plastică și au asistat la momente muzicale susținute de artiști valoroși: rapsodul Ion Crețeanu, violoncelistul Mircea Suchici și interpreți ai Filarmonicii Oltenia din Craiova.

Gala a fost deschisă de domnul Mihai Firică, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova: „Consider că noi avem o datorie morală de a ne îndrepta către două lucruri: deschiderea către tineri și către public. Am inițiat câteva evenimente și proiecte care să vină în această direcție. Mă refer acum la proiectul „Scriitor la catedră”, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene. Mulți dintre colegi vor merge în fața elevilor, în echipe de câte doi scriitori și le vor prezenta din activitatea lor și de ce este nevoie mai mult decât oricând să citească. Cred că proiectul „Scriitor la catedră” va evolua. De asemenea, am inițiat proiectul concurs „Prima Verba”, de la Drobeta-Turnu-Severin, împreună cu conducerea centrală a Uniunii Scriitorilor din România, pentru a acorda sprijin financiar celor care debutează. O preocupare de a mea este de a reda încrederea publicului în cărțile scrise de autorii români. Cred că prestigiul scriitorilor din USR trebuie întărit și rolul nostru în societate să fie reafirmat”.

A luat apoi cuvântul domnul Cosmin Vasile, președintele Consilului Județean Dolj, exprimând dorința instituției pe care o conduce de a fi partener la proiectele culturale din județ: „Ne sunt dragi proiectele în care investim, mai ales cele în instituții și evenimente culturale. Sunt proiecte care aduc un spirit deosebit, atât Consiliului Județean, cât și comunității. Răspundem oricând este nevoie, oricărei solicitări, pentru ca un eveniment în care sunt reunite atâtea personalități, în care o importantă instituție își desfășoară activitățile, ne face să ne simțim mândri că suntem parteneri. Oricâte drumuri am face, depozite sau piste de aeroport, nu rămân și nu trăiesc atât de mult cât o face cuvântul scris. Avem proiecte culturale în care integrăm elevii. Anul acesta, în primăvară, 2.000 de elevi din mediul rural au fost aduși la muzeele din Craiova. În toamna aceasta, încă 5.000. Continuăm în fiecare an. Vrem, de asemenea, să încurajăm tinerii scriitori”.

Domnul Daniel Alexandru Ion, inspectorul școlar general, consideră că un parteneriat puternic între Uniunea Scriitorilor din România, Consiliul Județean, autoritățile locale și școală poate să le insufle copiilor dorința de a evolua: „Când ai oameni de o creativitate extraordinară, toate barierele sunt depășite. Prin implicarea reală a scriitorilor putem avea o influență asupra elevilor”.

Un moment important pentru scriitorii din Oltenia a fost semnarea acordului de constituire a Filialei Dolj a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România A.N.U.C. Acesta a fost semnat de către domnii Mihai Firică, Pavel Popescu (Uniunea Arhitecților din România) și Emil Bănuți (Uniunea Artiștilor Plastici). Prin statutul A.N.U.C. se poate crea „o colaborare reală în vederea realizării unor obiective comune prin contacte funcționale, benefice tuturor componentelor, ca un cadru pentru dialog, informare reciprocă și acțiune a uniunilor membre”.

Juriul a acordat premiile anuale, în conformitate cu Statutul USR, următorilor scriitori: George Popescu – Cartea anului, critică literară, Marius Ghica – Cartea anului, traduceri literare și Toma Grigorie – Premiul Opera Omnia. Comitetul de Conducere al Filialei Craiova a USR a acordat următoarele premii: Lorena-Gabriela Vasile (debut), Tony Paraschiv (debut), Gela Enea (critică literară), Ionel Bușe (proză) Premiul Jean Băileșteanu și Titu Dinuț (poezie). Premiul pentru poezie Mihai Duțescu a fost acordat scriitorului Dan Anghelescu.

Premiul special pentru poezie s-a decernat scriitorului Constantin Preda, Premiul special pentru promovarea literaturii române scriitorului Ion Deaconescu și Premiul pentru promovarea între breslele creatorilor, jurnalistului Mircea Pospai. Au fost acordate și diplome de excelență privind interpretarea muzicală: rapsodului Ion Crețeanu și violoncelistul Mircea Suchici.

Consider că această primă ediție a Galei Scriitorilor din Oltenia a fost un eveniment complex, de un real succes, care inaugurează o tradiție de înaltă ținută culturală în Bănie.

Sorin Buliga