«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ»(XI) – Prof. univ. dr. Vicenţiu Rădulescu, Departamentul de Matematică, Universitatea din Craiova, unul dintre cei mai buni 70 de cercetători din lume, în domeniul matematicii

După o serie de prezentări destul de interesante, am putea spune, fără pretenţia de a convinge cu orice preţ, am căutat în tabloul de excepţie al biografiilor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansării volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, pentru a-l cunoaşte, tot la Secţiunea «Ştiinţă şi Tehnică», în calitate de oaspete al «Gorjeanului» pe domnul Prof. univ. dr. Vicenţiu RĂDULESCU, Departamentul de Matematică, Universitatea din Craiova, cercet. șt. I la Institutul de Matematică «Simion Stoilow» al Academiei Române din București, un om discret și modest, absorbit permanent de preocupările vieții profesionale, pe care le îndeplinește cu dedicare și prin rezultate de notorietate, fiind recunoscut pe plan mondial drept unul dintre cei mai buni 70 de cercetători în domeniul matematicii, cu toate că până acum, această recunoaștere s-a facut nu doar odată, ci de patru ori, pe baza evaluărilor realizate de către Agenţia Internaţională «Clarivate Analytics», care se ocupă de descoperirea celor mai influenți cercetători de pe glob, care au capacitatea de a amplifica procesul și ritmul de inovație în lume, evaluarea lor făcându-se în funcție de numărul citărilor obținute într-o serie de 22 de domenii de cunoaștere științifică.

S-a născut în data de 11 mai 1958, în orașul Caracal, din județul Olt, într-o familie de intelectuali, părinții săi, Dumitru și Ana Radulescu, având chemare pentru munca didactică și vocație pedagogică, deschizând drumuri fertile spre viață la zeci de generații de elevi. Tatăl său a fost șef de promoție al Facultății de Știinte ale Naturii, Universitatea din București, promoția 1938 şi a luptat ca sublocotenent în cel de-al doilea război mondial, fiind prizonier în Uniunea Sovietică, din 24 august 1944 până în martie 1946. Mama a fost absolventă a Școlii Normale «Elena Doamna» din București, promoția 1943, o instituție de elită în acele vremuri. Este căsătorit cu Teodora-Liliana Rădulescu, profesor de matematică la Colegiul Național «Frații Buzești» și doctor în matematică la Universitatea «Babeș – Bolyai» din Cluj-Napoca. Împreună cu soția a publicat culegerea «Problems in Real Analysis: Advanced Calculus on the Real Axis» la Editura «Springer», New York, o carte cu audiență foarte mare pe plan internațional. A obţinut diploma de doctor la Universitatea din Craiova (1990 – 1993), cu teza «Aplicații ale teoriei operatorilor în analiza neliniară», un alt doctorat la Universitatea «Paris Sorbonne» (1992 – 1995), cu teza: «Analysis of Some Problems Related to the GinzburgLandau Theory», pentru care a primit cea mai înaltă distincție, «très honorable avec félicitations», care se acordă la cel mult 10% din tezele susținute. Mereu şi-a propus justificarea matematică riguroasă a teoriei superconductivității și a superfluidelor, observată în anii 1950 de către fizicienii ruşi Ginzburg, Landau și Abrikosov, contribuţiile sale fiind legate de studiul singularităților în medii anizotrope, prin stabilirea formulei explicite pentru energia renormalizată și studiul rețelelor Abrikosov. Îndrumătorul său științific este membru al Academiei Franceze (Institut de France) și al «National Academy of Sciences» din SUA. A ocupat, prin concurs, funcția de Director al Școlii Doctorale (cu rang de prorector) a Universității din Craiova, în cadrul căreia a încercat promovarea UCV la nivel European în cadrul școlilor doctorale. Timp de mulți ani, a fost secretar științific al Facultății de Matematică din Craiova și redactor-şef al revistei «Analele Universității» din Craiova, secția Matematică. Rezultatele activității sale științifice la Craiova au avut o influență decisivă în includerea domeniului Matematică în «Shanghai Ranking», ediția 2022, ceea ce a atras obținerea de către Departamentul de Matematică din Craiova a unui premiu de 500.000 lei din partea Ministerului Cercetării. Actualmente este președinte al Filialei Dolj a Societății de Științe Matematice din România. A fost evaluator al unor proiecte științifice finanțate în Polonia, Cehia, Elveția, Chile și România şi este recenzor la «Mathematical Reviews» din SUA. În anul 2008 a primit înalta poziție de «Distinguished Foreign Professor» al Universităţii din Ljubljana. În perioada 2014-2021 a fost «Distinguished Adjunct Professor» la Universitatea «King Abdulaziz» din Jeddah. În anul 2016, a fost ales membru corespondent al «Accademia Peloritana dei Pericolanti» din Messina, fondată în 1729. În anul 2017 a fost ales membru corespondent al «Accademia delle Scienze dell’Umbria», iar, în perioada 2019-2021 a fost inclus în «World’s Top 2% Scientists list» a Universităţii Stanford. În anii 2020 și 2021 a primit Premiul Rectorului (prima clasă) a Universităţii AGH din Cracovia. În anul 2021 a fost ales Cetățean de Onoare al Municipiului Caracal! A fost invitat la peste 80 de universități din lume și a ținut peste 400 de expuneri ca «Invited Speaker», «Honorary Speaker» la diverse conferințe internaționale, precum și în seminariile știintifice ale unor universități de prestigiu din lume! Activitatea sa a fost onorată de două conferințe internaționale cu ocazia împlinirii a 60 ani, respectiv 65 de ani. Este vorba despre conferința «Recent Advances in Nonlinear Analysis: on the occasion of Vicentiu Radulescu’s 60th anniversary», Levico Terme, 28-30 mai 2018 și despre conferința «RISM Workshop in Analysis and PDEs on the occasion of Vicentiu Radulescu’s 65th birthday, Riemann International School of Mathematics», Varese, 29-31 mai 2023. A coordonat, ca director, 12 granturi de cercetare finanțate de «UEFISCDI», precum și singurul grant complex de matematică PCCE finanțat de UEFISCDI. Actualmente este director al unui grant PCE finanțat de UEFISCDI și al unui proiect PNRR finanțat de către Ministerul Cercetării.

Editor la 10 jurnale de matematică publicate de cele mai bune edituri din lume

A coordonat ca Principal Investigator proiecte de cercetare în: SUA, Franţa, Slovenia, Ungaria și Arabia Saudită şi este de 4 ori «Highly Cited Researcher, distinctive» acordate de «Web of Science», cu atât mai mult cu cât Titlul de «Highly Cited Researcher în Matematica» este acordat la 70 de cercetători din întreaga lume în acest domeniu care ține cont de relevanța rezultatelor obținute și de numărul de citări în cele mai bune publicații din lume! Conform «Google Scholar», în acest moment are 15.781 de citări, iar indexul său «Hirsch» este 65. A avut până în prezent 18 doctoranzi în Romania și 3 doctoranzi în Polonia, iar în ultimii trei ani, a coordonat 12 cercetători străini ca post-doctoranzi la Universitatea din Craiova. În anul 2011 a fondat jurnalul «Advances in Nonlinear Analysis», al cărui editor șef este și în prezent. Acest jurnal se află pe poziția 5 în lume în domeniul Matematicii, printre cele aproximativ 500 de jurnale în domeniu. Este editor la 10 jurnale de matematică publicate de cele mai bune edituri din lume: «Mathematics in Science and Engineering» (Academic Press, Oxford) și «De Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications» (Walter De Gruyter, Berlin). A publicat 485 de articole în reviste cu largă vizibilitate pe plan internaţional, precum și 10 cărţi la cele mai importante edituri din lume (Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer NY, Springer Heidelberg, Springer Switzerland, Academic Press, Taylor & Francis, American Mathematical Society, Kluwer). Consideră că pentru afirmarea domeniului său, se impune o evaluare obiectivă și riguroasă a tuturor universităților și domeniilor de cercetare, prin promovarea în funcții de conducere în universități pe criterii de competență profesională și neadmiterea vreunei ingerințe politice, pentru o selecție riguroasă la nivel academic!

Profesor dr. Vasile GOGONEA