«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ» (XVI) – „Cred într-un set de valori pe care îmi place să le înțeleg absolute, în sensul în care acestea sunt universal valabile și aplicabile oricărui domeniu, nu numai celui în care activez – Sănătatea”!

Pentru că în viaţa aceasta pământească, după credinţa în Dumnezeu, sănătatea este cea mai mare achiziţie pe care tot Bunul Dumnezeu ne-o dăruieşte cu milostivire şi cu multă iubire, în contextul biografiilor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansării volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, vom încheia periplul nostru mediatic din «Cetatea Băniei» cu două exemple de personalităţi de la Secţiunea: «Medicină», oprindu-ne, astăzi, doar la numele prof. univ. dr. Victor COSTACHE, Șeful secției chirurgie cardio-vasculară de la Spitalul «Sanador», București, care s-a născut la 18 martie 1974 şi a împlinit cu două săptămâni în urmă frumoasa vârstă de cincizeci de ani, amintindu-şi cu plăcere de faptul că: ,,Bunicii mei au fost medici, bunicul mă lua adesea în spital, unde participam la vizita medicală post – operatorie. Ani de zile, copil fiind, mi-am dorit să intru în sala de operație și nu înțelegeam de ce nu mi se permite. Acest lucru m-a motivat suficient de mult încât să dobândesc acest privilegiu mai târziu. Mama este profesor universitar, a predat la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași și este autor a mai multor cărți de specialitate”, subliniază domnul doctor, după care evidenţiază faptul că: ,,Familia mi-a transmis valorile esențiale oricărei vieți: munca, seriozitatea și dedicarea, cele care au fost mare parte din «structura» formării mele, ca om si profesionist”, apreciind că în procesul de educare şi formare a personalităţii sale, are un parcurs demn de luat în seamă, cu Master în Managementul Sănătății, după care a câştigat un concurs național de primariat în Chirurgie Cardio-vasculară și Toracică Centrul Național de Management, Unitatea pentru medic primar, Paris, Franța 2009!

Este Doctor în Medicină cu Teza: «Optimizarea metodelor de diagnostic și tratament în mediastinite» la Universitatea de Medicină și Farmacie «Gr. T. Popa», Iaşi, (2008), Fellowship în Chirurgie Cardiovasculară și Toracică la Universitatea «Laval», Institutul de Cardiologie Quebec, Canada (2008) Curs de Chirurgie Endovasculară, Institutul «Crossroads» Bruxelles, Belgia şi multe alte activităţi şi titluri de înaltă ţinută academică în domeniul chirurgiei cardiovasculare. Dacă avem în atenţie şi alte repere identitare actuale, să mai spunem că este profesor universitar, medic primar în Chirurgie cardio-vasculară, Doctor în Științe Medicale, Membru al Academiei Franceze de Chirurgie, expert în chirurgie cardio-vasculară minim invazivă și implantare valve transcateter, mai este şi directorul programului universitar de chirurgie cardio-vasculară al Universității «Titu Maiorescu» din Bucuresti, unde ocupă şi funcţia de prorector, Fondatorul Congresului internațional «East Meets West» (EMW), care reuneșteϖ toți specialiștii inimii la aceeași masă. În perioada 2019-2020 a fost Ministrul Sănătății, în Guvernul României, într-o perioadă în care fenomenul pandemiei de COVID-19 a explodat în ţara noastră și în zeci de țări din lume. Este recunoscut ca un mare chirurg cardiovascular şi toracic, prin Departamentul de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică Spitalul European «Polisano» Sibiu, Medic Specialist în Chirurgie Cardiovasculară și Toracică, Diplomă de «Etude Specialisee Complementaire Qualifiant»–DESC «College Francaise Sud», Stagiu clinic la Școala Medicală «Sheffield«», UK, la care se adaugă articole științifice: «Costache VS, Meekel JP», «Costache A, Melnic T, Bucurenciu C, Chitic A, Candea G, Solomon C, Yeung KK», «Costache VS, Balm R, Blankenstein JD, Yeung KK» sau, «A multilayer micromechanical elastic modulus measuring method in ex vivo human aneurysmal abdominal aortas. Acta Biorater» (2019), «Costache VS, Yeung KK, Solomon C, Popa R, Melnic T, Sandu M, Bucurenciu C, Cândea G, Santa A», Costache A. «Aortic Remodeling After Total Endovascular Aortic Repair With Multilayer Stents: Computational Fluid Dynamics Analysis of Aortic emodeling Over», iar, lista poate continua mult şi bine, cu o succesiune de studii înalte, pentru a încheia cu Victor Costache şi alţii în «Bioadhesives Used in Cardiovascular Surgery», desigur, pentru a putea enumera zeci şi zeci de studii şi funcţii de mare răspundere, care definesc o experiență universitară exemplară! Prof. dr. Victor S. Costache este autorul mai multor premiere în domeniul chirurgiei cardio-vasculare: primul anevrism de aortă abdominal rupt tratat endovascular din România, primul anevrism toracic rupt tratat endovascular din România, prima protezare mitrală endoscopică cu tehnologie «RAM» din lume și record mondial pentru cel mai complex caz de patologie aortică tratat endovascular, tratamentul endovascular al anevrismului aortic toraco-abdominal, realizarea unui mulaj 3D al inimii pacientului și tratament minim invaziv pentru repararea defectului septal atrial, înlocuirea de valvă aortică transcateter cu proteză biologică și endoprotezarea pentru anevrismul aortic abdominal și de artere iliace, tratamentul minim invaziv al insuficienței de valvă aortică, prin defect congenital (bicuspidie aortică), și corectarea unui defect septal ventricular.

Ca o adevărată somitate în domeniu, posedă o experiență vastă în chirurgie cardiacă dobândită prin efectuarea a peste 4.000 de intervenții în calitate de chirurg principal (CABG, înlocuirea de valvă aortică, intervenții aortă ascendentă, intervenții valvă mitrală, suport circulator, transplant cardiac și pulmonar), ca şi efectuarea a peste 1.000 de intervenții chirurgicale minim-invazive pentru valva mitrală și aortică, peste 1.700 intervenții de chirurgie cardiacă, în calitate de chirurg secundar în timpul perioadei de formare, autorul a peste 400 de intervenții de chirurgie vasculară și endovasculară (TEVAR, EVAR, intervenții la nivelul arterelor carotide, boala arterelor periferice), autorul a peste 200 intervenții de chirurgie toracică (rezecție pulmonară, reconstrucție de perete toracic, rezecție traheală). Este fondatorul Congresului internațional «East Meets West», care reunește toți specialiștii inimii la un dialog deschis! Fiind întrebat, ce crede că ar trebui făcut în continuare, în țara noastră, pentru afirmarea domeniului pe care îl reprezintă, prof. univ. dr. Victor Costache subliniază următoarele: „Cred într-un set de valori pe care îmi place să le înțeleg absolute, în sensul în care acestea sunt universal valabile și aplicabile oricărui domeniu, nu numai celui în care activez – Sănătatea. România suntem noi, România înseamnă oamenii ei, înainte de toate! Valorile noastre se transformă în valorile țării noastre și devin vizibile (și) în viețile noastre profesionale. Ca un domeniu să devină mai bun, mai performant, trebuie să începem cu noi înșine. Corectitudinea față de profesie, față de cei din jur, pregătirea profesională temeinică, munca susținută, lucruri simple, precum punctualitatea, respectul, bunul simț – toate sunt un excelent punct de plecare pentru a îmbunătăți orice domeniu. Ulterior, putem vorbi și de strategie, bugete, management, organizare, resurse umane și alte aspecte tehnice. Până acolo, însă, trebuie să «performăm» ca oameni. Pentru că România suntem noi”, precizează atât de frumos şi plin de elocinţă, această importantă şi atât de titrată personalitate emblematică a chirurgiei cardio-vasculare din România şi din întreaga lume!

Profesor dr. Vasile GOGONEA