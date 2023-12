«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ» – ,,Fiecare dintre laureații prezentați este o personalitate unică pentru domeniul pe care îl reprezintă, cu împliniri, performanțe și realizări inegalabile…”!

Cu ajutorul domnului prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, o personalitate culturală remarcabilă şi un exponent de frunte al învăţământului universitar craiovean, cu activitate didactică, inclusiv la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu Jiu, am luat cunoştinţă despre festivitatea sugestiv intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată vineri, 3 noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansarea volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, de fapt, o carte monumentală, apărută la Editura «Beladi» Editura «Sitech» Craiova, 2023, având referenţi științifici: prof. univ. dr. Cristina Gavriluță, Universitatea «A.I. Cuza», Iași, împreună cu prof. univ. dr. Maria Constantinescu, Universitatea din Pitești, totul desfăşurându-se în cadrul unui eveniment cultural deosebit realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României. Având ca deviză îndemnurile mobilizatoare: «Elogiem talentul, performanţa şi succesul» sau «Promovăm respectul şi recunoştinţa», manifestarea a reunit personalități de seamă ale culturii românești, în cadrul unui proiect finanțat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului. E necesar să amintim lista laureaţilor: (în ordine alfabetică): Andrei-Mărășescu Natalia, Cămătaru Radion, Ciurea Tudorel, Costache Victor, David Daniel, Diță Constantina, Ene Răzvan, Firan Carmen, Prunariu Dumitru-Dorin, Popescu Gheorghe, Popescu Irinel, Rădulescu Vicențiu, Spînu Ionuț Cezar, Zamfir Cătălin, Zamfir Elena şi Zamfir Gheorghe, pentru a înţelege în linii mari dimensiunea termenilor care au definit manifestarea, deoarece, aşa cum a subliniat domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu: ,,Fiecare dintre laureații prezentați este o personalitate unică pentru domeniul pe care îl reprezintă, cu împliniri, performanțe și realizări inegalabile într-o anumită perioadă de timp, iar, acest «Olimp» al românilor a impus inițierea unui eveniment special de recunoaștere oficială la un înalt nivel, așa cum este Gala organizată la Craiova, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, sub denumirea de «Gala personalităților de elită ale României. Valori românești de anvegură mondială», mai ales că scopul principal al acestei gale este acela de a cunoaște în mod sistematic reperele valorice ale țării noastre, cu o reputație consacrată pe plan național și recunoscută pe plan internațional, de a le cultiva în conștiința publică și a evidenția contribuțiile lor remarcabile la afirmarea identității românești, prin creațiile științifice și artistice ori prin premiile obținute în competiții sportive de vârf. De aceea, îndrăznesc să afirm că adevărații ambasadori ai României în lumea contemporană nu sunt, neapărat, cei care aparțin instituțiilor birocratice și intereselor economice, ci, unii artiști, sportivi și oameni de știință, care s-au întrecut pe ei înșiși, se bucură de o largă vizibilitate în spațiul public, de prețuire și simpatie ori recunoaștere clară a meritelor pe diverse meridiane ale globului pământesc. În orice societate normală, organizată ierarhic și condusă democratic, pe baza unor valori fundamentale, cum sunt libertatea, dreptatea, adevărul, frumosul etc., elitele vieții politice, economice și culturale, cele din domeniile învățământului și sănătății sunt solicitate ca să joace un rol major în conducerea sistemului social, însă, pentru aceasta este necesar să fie recunoscute și respectate, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna în realitate. De multe ori, mediocritatea și incompetența, servilismul și impostura, nepotismul și traficul de influență ș.a. funcționează avantajos pentru unii care ajung în fruntea unor instituții importante, în timp ce oamenii valoroși, consacrați la nivelul unor standarde de performanță, sunt tratați cu indiferență ori respinși”. În încheierea alocuţiunii sale, domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu a precizat că toate cele 16 personalități descrise în volumul prezentat şi lansat cu acest priej sunt exemple de excelență care pot inspira tinerii ca să-și urmeze visurile lor îndrăzneţe și să atingă performanțe remarcabile, pentru că aceștia au nevoie de modele de succes pentru a-și cultiva ambițiile și a-și dezvolta potențialul individual. În esenţă, personalitățile premiate demonstrează potențialul și talentul românilor în diferite domenii, iar Gala personalităților de elită ale României și volumul «Români în elita mondială» contribuie la promovarea și la consolidarea imaginii României în lume, prin evidențierea valorilor românești de anvergură mondială, aducând un plus de prestigiu și reputație țării noastre, a încheiat domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu. Deoarece unele dintre aceste personalităţi au origini gorjeneşti şi sunt legate trup şi suflet de Gorjul nostru «istoric şi pitoresc», com continua cu alte material referitoare la manifestarea de la Craiova şi la volumul «Români în elita mondială»! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA