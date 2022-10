Frye are încredere în potențialul CSM-ului: Avem o echipă talentată

Conducătorul de joc al echipei de baschet, Dylan Frye, spune că s-a acomodat la Târgu-Jiu și așteaptă cu încredere perioada următoare. CSM a început slab actualul sezon, dar sportivul american crede că este nevoie de răbdare pentru ca echipa să capete omogenitate. ,,Târgu-Jiu este un loc minunat, unde oamenii sunt primitori și călduroși. Baschetul românesc este de un nivel ridicat. Fiecare echipă își are tactica ei, trebui să te adaptezi rapid, iar acesta este un lucru bun. Nu sunt îngrijorat de rezultate. Ne-am chinuit, într-adevăr, în primele meciuri oficiale pentru că suntem o echipă tânără, care are foarte multe de învățat, însă niciodată nu trebuie să fii îngrijorat, doar trebuie să te concentrezi pe următorul meci”, a declarat Frye. Point guard-ul venit în această vară a declarat că formația la care evoluează are jucători de valoare și va rămâne în prima divizie. Pentru CSM urmează însă un meci extrem de dificil. La Târgu-Jiu vine Rapidul, una dintre trupele redutabile din acest sezon. ,,Putem să întoarcem calculele hârtiei. Avem o echipă talentată, dar nu am avut constanță pe parcursul celorlalte confruntări. Am fost aproape de celelalte echipe, dar în două-trei minute am pierdut meciul. Dacă vom fi constanți cele 40 de minute, vom fi uniți, cu siguranță vom putea produce o surpriză. Vom încerca să dăm ce e mai bun din noi meci de meci. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea fanilor, chiar dacă rezultatul nu va fi întotdeauna o victorie. Cu siguranță putem să ne îndeplinim obiectivul. Avem o echipă tânără, cu mulți jucători care au venit pe parcurs. Este nevoie de timp pentru a face acel ‘click’ împreună”, a mai spus americanul. Confruntarea dintre CSM Târgu Jiu și Rapid București este programată duminică, la ora 18.00, în Sala Sporturilor din municipiu.

Cătălin Pasăre