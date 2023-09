FOTO: Echipele Salvamont Gorj, în căutarea unei persoane înecate

„Acțiune în derulare a salvatorilor acvatici si subacvatici din cadrul Serviciilor Salvamont-Salvaspeo Cluj și Gorj pentru recuperarea unei persoane înecate ieri în lacul Tarnita. După ce căutările de ieri cu scafandri nu au dat rezultate, astăzi se va folosi pentru căutare unul dintre cele mai performante detectoare din lume, precum și o drona subacvatica, echipamente de ultima generație si de mare performanta, aflate în dotarea Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj”, anunță conducerea Salvamont Gorj.

Tehnologiile implementate de Salvamont România – Dispeceratul Național Salvamont Salvamont Romania, impreuna cu partenerul de tehnologie Vodafone Romania si cu sprijinul UAT – Consiliul Județean Gorj, sunt folosite acum pentru a derula acțiuni de căutare-salvare în condiții de siguranța cât mai mare pentru salvatori.

„Nu intotdeauna echipele de salvare pot fi anuntate in timp util, mai ales cand vorbim de puterea apelor, insa si in aceste situatii deja tragice venim in sprijinul familiei indurerate. Detectorul și alte echipamente de salvare acvatica de ultima generație, drone subacvatice, drone aero cu capacitate de transport și lansare de echipamente medicale și de salvare, lansatoare de coarda au fost prezentate, în premiera nationala, luna trecută în cadrul exercitiului Aquares 2023 organizat de catre Consiliul Judetean Gorj, Vodafone România și Salvamont România pe lacul Sâmbotin din judetul Gorj”, au precizat reprezentanții Salvamont.