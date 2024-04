Fost energetician din CE Oltenia, recrutat de o companie olandeză

* ,,Munca este solicitantă, însă nimeni nu îți dă bani degeaba. În schimb, atmosfera la lucru (ca și în societate) este destinsă, echilibrată, cu respect, fără grabă, cu zâmbete și politețe”.

Unul dintre foștii lideri sindicali de la Termocentrala Craiova, Florin Cimpoieru – vicepreședinte Sindicatului Termo Energia Craiova 2, a fost recrutat să lucreze pentru o companie de profil, în Olanda. Energeticianul, inginer la bază, a fost premiat în anii trecuți la conferințele energetice, numărându-se printre profesioniștii din mineritul și energia din Oltenia.

În 2023, acesta s-a pensionat în baza Legii 197, pentru a cărei aplicabilitate s-a luptat, venind în câteva rânduri la protestele de la Târgu Jiu, alături de vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, dar organizând proteste și la Craiova.

„Este cu totul altă lume”

Iată că în acest an, Florin Cimpoieru a fost recrutat de cei care căutau specialiști în energie, iar după două examene plătite chiar de compania la care lucrează în prezent, pe care le-a și luat, acesta a fost cooptat să lucreze în compania olandeză.

,,Da… eu am lucrat la exploatare… manevre electrice, camera de comandă etc. Aici se realizează fizic. Am avut rețineri până să vin, dar am dat un interviu în engleză, cu unul dintre șefii de proiect, au văzut CV-ul, au zis ca e ok, mă vor… și așa am ajuns aici. Caută și tineri dezghețați, dar și experiență. Le combină. Este o companie mare pentru care lucrăm, ASML, ce produce cipuri. Se dezvoltă în continuare, clădiri, laboratoare, instalații electrice-forță și circuite secundare… Când am plecat, am luat-o ca pe o aventură. O oportunitate să străbat toată Europa, să văd multe țări, o vacanță mai lungă. Am plecat cu mașina de acasă, din Craiova… Sunt mulți români foarte calificați și oameni de treabă. Olanda se dezvoltă complex. Unii sunt plecați de la 18 ani. Super calificați, muncitori, serioși. Eu am terminat facultatea de inginerie electrică. Dar am fost maistru electrician de exploatare. Aici realizăm aceste instalații. După aceea își vor aduce ei oameni, la final. Clădirile sunt terminate, acum se realizează instalațiile, tablouri, stații etc. Este cu totul altă lume. Din orice punct de vedere… uman, material, profesional, social, etc. La ani lumină de noi. Profesionalism desăvârșit. Nu e o muncă ușoară, dar este plăcută, în siguranță, foarte bine organizată, atmosferă bună… Ceva ce am mai cunoscut la Ișalnița, dar acum 20-30 de ani”, povestește Florin Cimpoieru.

,,Aici, românii nu se faultează”

Fostul lider sindical se declară vrăjit de experiența pe care o trăiește acum în Olanda, spunând că nu se compară cu nimic din ce a trăit în țară, muncind în termocentrala care a aparținut CEO. ,,Munca este solicitantă, însă nimeni nu îți dă bani degeaba. În schimb, atmosfera la lucru (ca și în societate) este destinsă, echilibrată, cu respect, fără grabă, cu zâmbete și politețe. Sunt fericit ca am apucat să trăiesc, zi de zi, oră de oră, acest mod de viață. Sunt mulți români, începând cu șefii. Auzisem multe povești, ca românii se ,,faultează”, că nu sunt serioși. Aici nu am întâlnit așa ceva. Selecția a fost, totuși, foarte riguroasă pentru acest proiect”, mai spune acesta.

,,Sunt reguli puțin nesuferite pentru noi. Ei le respectă 100%!”

Florin Cimpoieru compară România cu Olanda, cu o umbră de ,,gust amar”: ,,De cam 15 ani, tânjeam sa mai apuc să trăiesc cu și între oameni care merită sa fie respectați (mă refer social, profesional… majoritar). Sunt reguli aparent stricte, clare, puțin nesuferite pentru noi, însă tocmai aceste reguli – de bun simț cam toate – au dus la ceea ce înseamnă azi Olanda. O țară liniștită, cu bunăstare, infrastructură de vis, sigură. Am peste 2000 de km făcuți cam prin toată Olanda. Credeți-mă că, la un moment dar, am căutat și eu, chiar am întrebat… să văd, să găsesc o casă, o gospodărie, așa cum avem noi cu zecile, sau sutele de mii în România. Nu există! Nu sunt nici case dărăpănate, dar nici “palate” nesimțite cum sunt în România. Avensisul meu din 2008 este o mașină ce se pierde printre ale lor. Nu există BMW-uri, sunt foarte, foarte rare SUV-urile.

Cei mai mulți, fie vânt, ploaie, frig, merg pe zecile de km de piste de biciclete special amenajate în fiecare localitate, majoritatea flancate de arbori umbroși sau de gard viu. Pe autostrăzi, la fel. Oricât ar fi de aglomerat, cel mai puțin am mers cu 80-100. Din orice localitate ai ieși, minim dai în 2-3 autostrăzi, spre fiecare colțișor al țării”, mai spune el.

,,Milioane de români dezvoltă Europa, departe de familiile lor…”

Întrebat despre condițiile de muncă din Olanda, Florin Cimpoieru explică un fapt cât se poate de simplu: olandezii respectă regulile în integralitatea lor. ,,Păi este simplu.

Tot ceea ce este scris și la noi în norme, normative, regulamente tehnice, profesionale… la ei se respectă 100%, la noi nici 10%. Din această cauză, ei sunt foarte eficienți, profitabili, nu sunt accidente, nu sunt pierderi materiale, nu sunt partide să își pună sinecuristii incapabili – scuze de pleonasm!, în poziții de șefi, șefuți. Ajunsesem la Ișalnița… din 8 ore…4…sau 5-6 erau pe certuri, scandaluri, pâre, pierderi URIAȘE materiale cauzate de conducere (partid), ș.a.m.d. Suntem la aproape la 180o față de ei. Ei avansează în ritm rapid, noi involuăm. Cel puțin la fel de rapid.

Am găsit aici, cu multă bucurie, seriozitatea, profesionalismul și dedicarea ,,bătrânilor” mei din anii ‘80-’90-2000. Eu așa am avut șansa să ,,cresc”, să mă formez. Eu și colegii mei. Din punctul meu de vedere, nu ne putem reveni decât dacă vin ei sau alții asemenea la conducerea țării. Aveți idee ce puteau să facă în țară, timp de 30 de ani, milioanele de români ce dezvoltă acum Europa, dar departe de familiile lor, de părinți, soții, copii? Am rămas uimit de fiecare român întâlnit aici… și sunt atât de mulți. Serioși, profesioniști până în vârful unghiilor, dedicați, bine plătiți, respectați…

Câștigă minimum 2.500 net, dar și peste 3000 net (ore suplimentare). Cu cazare, utilități, benzină, plătite de firmă. Condițiile de cazare sunt foarte bune, mai mult decât decente. Având toate acestea, ai și motivația și plăcerea să muncești. Știi ca ai condiții, siguranță, respect și… ești și foarte bine plătit”, a mai povestit Florin Cimpoieru.

Mihaela C. Horvath