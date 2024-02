Fost comisar de poliție, bătut la o nuntă! Vezi motivul!

Un bărbat din comuna Dănești își așteaptă pedeapsa, după ce i-a aplicat un pumn în față fostului comisar de poliție Valentin Brehui, în prezent pensionar. Judecătoria Tg. Jiu a decis deja, după al doilea termen al procesului, că la începutul lunii viitoare, va da o soluție în dosarul în care Constantin Iana a fost judecat pentru lovire sau alte violențe. Acesta și-a recunoscut fapta, comisă la beție, la o nuntă care a avut loc, în vara anului trecut, la un restaurant din Tg. Jiu.

Fostul comisar de poliție Valentin Brehui a fost protagonistul unei întâmplări ieșite din comun. Vara trecută, în noaptea de 11/12 iunie, în jurul orei 1,30, în timp ce se afla la o nuntă la restaurantul ,,La Narcise”, aflat pe centura municipiului Tg. Jiu, a fost agresat fizic de Constantin Iana, un bărbat din satul Brătuia, comuna Dănești. De fapt, acesta, băut fiind, s-a apropiat de masa fostului comisar și, fără niciun motiv, l-a lovit cu pumnul în față, în zona urechii stângi. Agresorul a fost scos afară din restaurant de soția sa, care a intervenit imediat după ce acesta l-a lovit pe fostul ofițer de poliție.

Valentin Brehui și-a scos certificat medico-legal a cărui concluzie a fost că, în urma loviturii primite acesta a suferit leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale, fiind produse prin lovire cu corp dur și nu i-au pus în primejdie viața. Ulterior, pe 13 iunie, Brehui a depus plângere la Poliția Municipiului Tg. Jiu, împotriva agresorului.

L-a confundat cu altcineva

Abia peste o lună, organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Biroului de Investigații Criminale, au dispus efectuarea în continuarea a urmăririi penale faţă de suspectul Constantin Iana, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, și după alte două luni, în septembrie 2023 acesta a căpătat calitatea de inculpat, în momentul în care procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu au dispus punerea în mişcare a urmăririi penale faţă de acesta. Culmea este că, atunci când a fost audiat, Iana a recunoscut săvârșirea faptei, aşa cum a fost descrisă, precizând că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, l-a confundat pe Brehui cu o altă persoană, motiv pentru care i-a aplicat un pumn în zona capului. Susținerea acestuia e cel puțin bizară, în contextul în care Brehui, pentru cei care l-au cunoscut, nu are tocmai o față comună, ba mai mult, și el și fostul polițist locuiesc la Dănești, unul în satul Brătuia, celălalt în satul Văcarea. La jumătatea lunii octombrie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu l-au trimis în judecată pe Constantin Iana, iar partea vătămată, fostul comisar de poliție Valentin Brehui, s-a constituit parte civilă și vrea 10.000 de lei pentru suferința cauzată de acesta.

Claudiu Matei