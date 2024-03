Foc și joc la Lăsata Secului la Novaci!

De ieri s-a intrat în Postul Paștelui, iar momentul a fost marcat duminică seara cu multe petreceri, în familie cel mai adesea, dar și cu multe focuri pe care oamenii le-au făcut la porțile caselor sau în alte locuri publice.

La Novaci, ciobanii de aici și-au dat întâlnire la marginea Transalpinei, pe drumul care duce spre Rânca, unde au fost acompaniaţi de Taraful Vică Argint de la Pîrîul de Pripor. A fost un bun prilej ca și turiștii aflați în trecere să oprească mașinile și să încerce să afle ce se întâmplă, mai ales că focul de câțiva metri înălțime a atras atenția tuturor celor care au trecut pe acolo la ceas de seară. Petrecerea a fost cu atât mai specială cu cât băcița Mărioara Băbu și-a aniversat și ziua de naștere, motiv de dedicații din partea lăutarilor care au întreținut atmosfera. Băcița a venit aici cu faimoasele sale ceaune cu tocan de oaie și mămăligă, dar și cu brânză proaspătă, într-unul dintre ceaune fiind fierte și câteva sute de ouă, tot meniul fiind oferit gratuit petrecăreților. „Eu sunt de la Chișinău și din când în când vin și vizitez această zonă, iar acum m-am nimerit aici cu această ocazie deosebită. Mi-a adus aminte de masa pe care o făcea bunica noastră cu toți cei dragi, când ne chema să petrecem cu toții pentru că, apoi, până la finalul postului, adică de Paști, nu mai aveam ocazia. Aici pot să spun că mănânc cea mai bună brânză din România și e singurul loc în care mănânc carne de oaie făcută la ceaun. Nu sunt o mare consumatoare de carne de oaie, dar la cum o pregătesc oamenii de aici nu ai cum să-i reziști”, a spus o turistă. Un tânăr a oprit și el mașina pentru a se fotografia cu mulțimea și focul din mijlocul oamenilor. „Nu prea am idee despre ce este vorba, știu că e ceva cu intrarea în postul Paștelui. Am văzut evenimentul pe rețelele de socializare și dacă tot coboram din Rânca, în drum spre casă, am zis să opresc și să mă bucur de ceea ce este aici și vă pot spune că îmi place și e frumos”, a spus un alt turist.

Localnicii au făcut coadă la ceaunele cu mămăligă și tocan de oaie și au recunoscut că le va fi foarte greu să țină tot postul în săptămânile care urmează. „E greu să ținem postul pentru că e o perioadă lungă, dar vom încerca să ne ferim de carne și produsele interzise măcar în zilele de miercuri și vineri. Deocamdată ne bucurăm de ceea ce e în ceaune pe foc pentru că e gustos și ne place. Oaie, miel, oricum nu vom mai gusta până la Paști”, a spus unul dintre localnici. În jurul focului care a ars până târziu în noapte s-au strâns câteva sute de oameni, mulți dintre ei prinzându-se în hore și dansuri populare, spre bucuria celor mai în vârstă, care au mărturisit că obiceiul este unul străvechi. „Eram copil când se făceau focurile astea de Lăsatul Secului și mă bucur să văd că tradiția continuă și acum. Focul trebuie să fie cât mai mare ca să alunge spiritele rele, iar după aceea, când ajungem acasă, să nu uităm să postim. Acum nu știu câtă lume reușește să postească, dar e important că se păstrează tradiția moștenită de la străbunii noștri. Și mă bucur că văd și mulți copii care, cu siguranță, când vor fi ca mine, vor avea ce să povesteasc”, a spus un localnic trecut de 80 de ani.

Spre seară, focurile au fost aprinse și pe străzile din oraș, în fața caselor, obicei păstrat și în alte localități din Gorj, inclusiv în unele cartiere din Târgu Jiu. Organizatoarea petrecerii de la Novaci, Elena Basarabă, directorul Casei de Cultură din localitate, a menționat că în zilele care urmează oamenii de aici au de păstrat și alte tradiții. De exemplu, în primele două zile ale săptămânii, gospodinele vor fierbe și vor spăla foarte bine oalele și vasele de gătit pentru a îndepărta de pe ele urmele de grăsime animală, iar vineri, fetele ar urma să caute un anumit tip de iarbă pe care să o fiarbă și cu care să își spele părul. „De fiecare dată când organizez un eveniment care presupune implicarea celor cu origini păstorești, descopăr ,,comorile” comunității. Fără vâlvă, tacuti, sobri, vor obiceiuri, ajută, muncesc, se implică, sunt gata de distracție și zâmbesc, atunci când discuți cu ei altceva decât despre animale. Surprizele de astăzi au fost majore, oferite de persoane fizice precum cele care mi-au trecut pragul cu un coș cu ouă pentru petrecere, care au venit să ajute la aranjarea focului, într-un moment când credeam că sunt doar eu și cu domnul de la poliția locală, dar și de persoane marcante pentru cultura românească, cum este cazul distinsei d-ne Gabriela Păsărin Rusu, care a parcurs sute de kilometri ca să participe la obiceiurile noastre de Lăsare, cu care ne-am născut. Am văzut copiii novăcenilor veniți acasă pentru a fi de Lăsare alături de comunitate. Ce poate fi mai frumos? Rădăcinile apartenenței acestor locuri sunt adânci. Vă reamintim că momentele artistice vor fi oferite de Ansamblul Folcloric ,,Nedeia”, de dansatorii de la Nedeia – junior, de solistul Marius Țugulescu, de saxofonistul Adrian Negoi, de solista Rebeca Negoi, de Taraful Vică Argint din Pripor, preferatul unor vedete precum Grigore Leșe sau Mircea Dinescu, de soliști la fluier precum tânărul Călin Cotorcea sau păstori maeștri în arta cântecului gâjit la fluier”, a transmis Elena Basarabă.

Gelu Ionescu