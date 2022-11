Florin Stîngă respectă Gloria Buzău: Au condiții foarte bune pentru liga a doua

După o victorie entuziasmantă în fața liderului Steaua București, Viitorul Târgu Jiu are un alt meci cu o formație care țintește primele poziții în clasament. Duminică, trupa lui Florin Stîngă se deplasează la Buzău, pentru duelul cu Gloria. Antrenorul oaspeților a declarat că va avea în fața un club bine organizat, care nu poate avea alt obiectiv în afară de accederea în Superligă. Totuși tehnicianul speră ca determinarea din meciul cu bucureștenii să se regăsească în tabăra gorjenilor și în meciul din runda a 13-a. ,,Ne așteaptă un meci foarte greu. Întâlnim o echipă foarte bine organizată, care are obiectiv promovarea, o echipă cu condiții foarte bune pentru liga a doua. Este o formație care joacă foarte agresiv și de când are un nou antrenor nu a pierdut niciun meci. Am făcut meciuri bune în deplasare, poate chiar mai bune decât acasă, dar din păcate nu am avut rezultate. Un meci slab făcut în deplasare a fost la Unirea Constanța. Sper din tot sufletul ca să eliminăm greșelile personale și să avem o determinare chiar mai bună decât am avut la meciul cu Steaua. Încercăm să obținem punct sau puncte din acest meci”, a spus antrenorul. Cu 7 etape înainte de finalul sezonului regular, Viitorul este la șase puncte de play-off, dar Florin Stîngă a declarat că nu mai crede în acest obiectiv. ,,Jucătorii au un moral bun. Sper din tot sufletul să avem aceeași încredere și la meciul de duminică și să arătăm asta și pe teren. Este o distanță destul de mare față de primele șase locuri, au mai rămas puține etape. Abordăm orice meci cu gândul de a scoate ceva din fiecare confruntare. Dacă la sfârșit se va întâmpla să fim acolo, vom fi foarte bucuroși, dar este foarte, foarte greu”, a admis Stîngă. Meciul Gloria Buzău – Viitorul Târgu Jiu se joacă duminică, de la ora 11.00, și va fi transmis de televiziunile naționale.

Cătălin Pasăre