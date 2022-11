Finala Cupei Satelor, la Târgu-Jiu

Terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Târgu Jiu va fi astăzi gazda ultimelor jocuri programate în Cupa Satelor – faza județeană. Această fază a competiției este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Gorj sub egida Federației Române de Fotbal. Întrecerea sportivă are ca scop principal promovarea fotbalului în mediul rural și atragerea de noi talente din satele și comunele din județele țării. Opt echipe din Gorj s-au înscris la ediția din acest an, iar astăzi vor avea loc finala mică și finala mare. Formațiile din Mătăsari și Dănești, respectiv Câlnic și Turburea, au privilegiul de a juca pe masă cu trofeele. Meciurile încep la orele 14.30, respectiv 15.30. Au drept de joc în ,,Cupa Satelor la Fotbal” ediția 2022 – 2023 jucătorii născuți în anul 2010 și mai tineri și jucătoare (fete) născute în anul 2008 și mai tinere. Un joc se dispută între două echipe compuse fiecare din 9 jucători, dintre care unul este portar. Durata unui joc este de 30 de minute (fără prelungiri), împărțit în două reprize egale a câte 15 minute, cu o pauză care nu va depăși 5 minute.

Câștigătoarea se va califica în etapa regională.

Cătălin Pasăre