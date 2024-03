Filiala Gorj „Cultul Eroilor”, la ora bilanțului pentru anul 2023

Joi, 16.03.2024, începând cu ora 14:00, la Sala Mică a Restaurantului Rebecca din Târgu Jiu, s-a desfășurat Adunarea Generală a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza activității Consiliului Director pentru perioada 16 martie 2023 – 14 martie 2024 = 20 minute. Raportor: Col. (rtr.) Walter Loga

2. Prezentarea și aprobarea Planului de activități pentru perioada: aprilie 2024 – aprilie 2025 = 5 minute. Raportor: Lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu.

3. Analiza Execuției bugetare pe anul 2023 și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 = 5 minute. Raportor: ing. Vasile Ionescu.

5. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori pe anul 2023 = 5 minute. Raportor: Ec. Petre Ciuclea, președintele C. Cz.

6. Discuții = 25 minute. TIMP TOTAL = 60 minute

În spiritul principiilor de promovare în rândul tinerilor, a sentimentelor de prețuire și adâncă recunoștință față de jertfa eroilor noștrii, a cinstirii memoriei lor, precum și cultivarea patriotismului ca sentiment ideologic fundamental, de apartenență la rădăcinile acestui popor, A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a conceput și organizat o serie de activități care să contribuie la conștientizarea, consolidarea și ridicarea nivelului de înțelegere a principiilor mai sus enunțate mai ales în rândurile tinerilor elevi, din care voi prezenta doar o parte din ele, astfel:

1. La data de 16.03.2023, începând cu ora 10:00, la Muzeul Județean Gorj din Târgu Jiu, am desfășurat Adunarea Generală Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”.

2. Sâmbătă, 18 martie 2023, a avut loc comemorarea a 65 de ani de la trecerea în neființă a părintelui sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi. Activitatea, care a avut ca organizatori și filiala noastră, s-a desfășurat la Mănăstirea Lainici, în prezența Î.P.S dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

3. Joi, 23 martie 2023, în sala „Titu Rădoi” a Colegiului Tehnic „Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu, a avut loc lansarea ultimului volum de poezie al poetului Doru V. Fometescu, unde a participat și o delegație a filialei noastre.

4. Grupul de inițiativă al tinerilor din comuna Scoarța, în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, au organizat duminică, 26 martie 2023, o activitate comună care s-a desfășurat la Căminul Cultural „Pompiliu Marcea”.

5. Marți, 28 martie 2023, la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu Jiu a fost omagiat regretatul critic literar gorjean Pompiliu Marcea, prilej pentru lansarea postumă a romanul „Pacient în Galapagos”. La această activitate a participat și o delegație a filialei noastre.

6. A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu”, în colaborare cu Cercul Cultul Eroilor de la Școala Gimnazială Scoarța, a sărbătorit, pe 2 aprilie 2023, la Biblioteca Scoarța, „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii”.

7. Sâmbătă, 8 aprilie 2023, la Căminul Cultural din Budieni, comuna Scoarța, județul Gorj, a fost sărbătorită Ziua Internațională a Romilor, unde A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a fost partener al organizatorilor.

8. A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a organizat, în perioada 24 aprilie – 17 mai 2023, o serie de manifestări, în special la unități școlare unde funcționează Cercuri Cultul Eroilor, culminând cu Cimitirul Rasovița, Județul Gorj, dedicate comemorării Centenarului Eroului Necunoscut al României.

9. Marți, 9 mai 2023, Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” a A.N.C.E. „R.M.” a marcat Ziua Victoriei Antifasciste la „Troița Eroilor” din Târgu Jiu.

10. Duminică, 21 mai 2023, în satul gorjean Gilortu, Comuna Brănești, a avut loc sfințirea Crucii Eroilor din acest sat căzuți pe câmpul de luptă din cele două conflagrații mondiale, unde A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a fost partener.

11. Joi, 25 mai 2023, în Ziua Înălțării Domnului și a comemorării Eroilor Neamului, Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, a omagiat Eroii Gorjului dar și ai țării, participând la ceremonialurile religioase din mai multe localități ale județului Gorj, prilej de sfințire a Monumentului Eroilor și Veteranilor de Război din Al Doilea Război Mondial ai satului Peșteana-Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj unde și filiala noastră a fost partener.

a) La Monumentul Eroilor din localitatea Scoarța;

b) La Monumentul Eroilor din localitatea Pojogeni;

c) La Monumentul eroului martir slt. p.m. Haidău Grigore Cătălin;

d) La Monumentele Eroilor din comuna Dănești;

e) La Monumentul Eroilor din satul Peșteana-Vulcan, comuna Ciuperceni;

f) La Monumentele Eroilor din orașul Novaci.

12. Miercuri, 31 mai 2023, filiala noastră a fost alături de rezerviștii militari gorjeni care și-au sărbătorit ziua, la această dată fiind „Ziua Rezervistului Militar” dar și a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

13. În semestrul al doilea al acestui an, prima activitate desfășurată de filiala noastră s-a desfășurat în Piața Prefecturii din centrul municipiului Târgu Jiu, joi, 10 august 2023, cu prilejul înființării Batalionului 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova.

14. Joi, 17 august 2023, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, delegația filialei noastre a participat la vernisajul expoziției foto documentară „Generalul Ioan Culcer – un om, un caracter”, dedicată împlinirii a 170 de ani de la nașterea generalului de divizie Ioan Culcer.

15. Sâmbătă, 19 august 2023, începând cu ora 11:00, Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” a participat în Pasul Vulcan la cea de-a VIII-a ediție a manifestării „De la război la Marea Unire”.

16. Vineri, 25 august 2023, începând cu ora 17:30, la Sala Magic „Anna Events” din Târgu Jiu, Asociația Uniunea Femeilor din Gorj (AUFG) a desfășurat cea de-a treia ediție a Galei Femeilor de Zece, iar printre premiați s-a numărat și doamna profesoară dr. Elena Cornoiu, vicepreședinte al filialei noastre.

17. Luni, pe 2 octombrie 2023, la Restaurantul Riviera Events din Târgu Jiu, un grup de 20 de persoane de la Cultul Eroilor Gorj a fost invitat să participe la masa festivă organizată de Primăria Târgu Jiu cu prilejul sărbătoririi Zilei Persoanelor Vârstnice.

18. Cu prilejul „Zilei Mondiale a Dicționarului” luni, 16 octombrie 2023, începând cu ora 16:00, la Biblioteca Județeană Gorj „Christian Tell” din Târgu Jiu, a avut loc lansarea primelor dicționare de arhaisme și regionalisme din Gorj, tipărite sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, avându-i ca autori pe Izabela Dorina Burcea și Gheorghe Bușe, secretarul executiv al filialei.

19. Vineri, 27 octombrie 2023, începând cu ora 09:30, la Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, filiala noastră a participat la cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național de Etnografie, cu tema ,,Sat și stat, de la entitate spirituală la realitate politico-statală”.

20. Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, Școala Gimnazială Scoarța în parteneriat cu Primăria Scoarța, la care au aderat Inspectoratul Școlar Județean Gorj și A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a organizat și desfășurat, la Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța, cea de-a V-a ediție a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice, „Trăiască România Dodoloață!”, dedicat Zilei Naționale a României, cu participarea elevilor, de la preșcolari la gimnaziu, din localitățile gorjene: Albeni, Baia de Fier, Bălănești, Bumbești-Jiu, Prigoria, Roșia Jiu, Scoarța, Stănești și Târgu Cărbunești. Subfiliala Scoarța, prin președintele ei, col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, a acordat un premiu special „Cultul Eroilor” la secțiunea interpretare – nivel gimnazial, elevei Gîlcă Maria Rocsana, clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu Cărbunești.

21. Ziua de 1 Decembrie 2023, a fost sărbătorită de filiala noastră la Monumentul Eroilor din comuna Dănești și la Monumentul Eroilor din satul Găvănești al Comunei Bălești.

22. În perioada 1 – 3 decembrie 2023, la Iași, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni participanți ai Campionatului European de poezie, unde poeta gorjeană Florentina Cuteanu membru și al Filialei Gorj Cultul Eroilor, a obținut premiul special „POETRY”, constând în trofeu, diplomă și medalie.

23. A.N.C.E. „R.M.” Gorj „Tudor Vladimirescu” a sărbătorit „Ziua Victoriei Revoluției Române din Decembrie 1989” printr-o expoziție de desen „Eroii Martiri ai Gorjului – Colindătorii Eroilor din Cer” realizată de domnul profesor Grigore Haidău, membru al filialei noastre și doamna profesoară dr. Ana Daria Haidău-Ionescu – tatăl și sora Eroului Martir slt. p. m. Cătălin Haidău, vernisată la 21 decembrie 2023, în Piața Revoluției din Târgu Jiu. A doua zi, pe 22 decembrie 2023, la Bustul Eroului Martir slt. p.m. Cătălin Haidău situat în curtea Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, a organizat un moment evocator dedicat Eroului Martir slt. p.m. Cătălin Haidău. Activitatea s-a încheiat cu ceremonialul evocator – civil, militar și religios în Piața Revoluției din Târgu Jiu. Imediat după ceremonial au sosit și cele 100 de reviste „Gorjul Eroic” nr. 8/2023 de la tipografia PIM Iași. Astfel s-a încheiat activitatea filialei noastre pe anul 2023.

24. În acest an, 2024, activitatea A.N.C.E. „R.M.” Gorj „T.V.” a început, luni, 15 ianuarie, pentru sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, care s-a desfășurat în mai multe lăcașe de cultură ale municipiului Târgu Jiu. Evenimentul a început la ora 11 în Sala „Florin Isuf” a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj), a continuat, începând cu ora 12:30 la MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu și s-a încheiat seara, începând cu ora 18, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, unde Filiala Gorj a organizat un stand de carte cu volume de poezii ale poetei gorjene Florentina Cuteanu din Novaci, profesor de învățământ primar, care de 10 ani lucrează la o școală din București și este membră a A.N.C.E. „Regina Maria” Gorj.

25. Cu prilejul sărbătoririi a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, filiala noastră a fost parteneră la activitățile desfășurate de Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, luni, 22 ianuarie 2024, începând cu ora 15, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și de Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, marți, 23 ianuarie 2024, începând cu ora 15, la Căminul Cultural „Ion Teoteoi” Bălești unde s-a desfășurat Proiectul Educațional Internațional „Unirea Principatelor Române, primul pas spre România Mare”, în colaborare internațională, prin teleconferință, cu Direcția Generală de Educație a Raionului Strășeni din Republica Moldova.

26. Ziua Națională „Constantin Brâncuși” 2024 a fost sărbătorită de Cultul Eroilor Gorj prin mai multe activități. Joi, 15 februarie 2024, la sediul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, unde, începând cu ora 11, delegația filialei noastre a participat la vernisajul expoziției intitulate ,,Brâncuși văzut de artiști români și străini” realizată de profesorul și caricaturistul Grigore Haidău apoi activitatea a continuat în amfiteatrul universității cu un simpozion dedicat „Titanului de la Hobița” în care prof. univ. dr. George Niculescu și drd. Adrian Tudor au vorbit despre opera și viața lui Constantin Brâncuși adică „Știute și neștiute despre Constantin Brâncuși”. La ora 13 la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu delegația filialei a participat la vernisajul expoziției cu obiecte personale ale Mariei Tănase intitulată „Maria Tănase – suflet românesc” sau „Maria Tănase și Constantin Brâncuși – împreună în artă”. La ora 14 activitatea s-a desfășurat la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, unde, în sala „Florin Isuf” a fost prezentată expoziția intitulată „De la Brâncuși am învățat arta să cânte” realizată de sculptorul teleormănean Costel Păun, pictorul bucureștean Elian Băcilă și managerul CJCPCT Gorj, Pompiliu Ciolacu. Printre cei care au luat cuvântul la ultimele două expoziții a fost și profesorul dr. Ion Mocioi reprezentant al Filialei Gorj „Cultul Eroilor”, un renumit brâncușiolog al României. Luni, 19 februarie 2024, începând cu ora 15:00, la Muzeul de Artă din Târgu Jiu a avut loc deschiderea oficială a Expoziției documentare „Brâncuși în presa interbelică românească (1923 – 1939)”

27. La 21 februarie 2024, începând cu ora 12:00, o delegație a filialei noastre a participat la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu, unde a avut loc lansarea volumului de poezie intitulat „Frumusețile și durerile unei vieți” prin care poetul gorjean Vasile CERTEZANU, a intrat oficial în lumea literară a Gorjului și nu numai.

28. Ultima activitate a Filialei Gorj „Tudor Vladimirescu” s-a desfășurat joi, 7 martie 2024, începând cu ora 14:00, la sala de ședințe a Primăriei Scoarța, unde a avut loc Adunarea Generală a Subfilialei Scoarța. Din partea Biroului Executiv Județean au participat lt. col. (rtr.) Ovidiu-Gabriel Ghindă – prim-vicepreședinte și col. (rtr.) Gigi Bușe – secretar executiv.

În continuare vom avea în atenție întărirea colaborării cu celelalte structuri asociative ale militarilor rezerviști care au ca obiectiv comun promovarea valorilor istoriei naționale, contribuția armatei la edificarea statului român modern și comemorarea jertfelor de sânge ale înaintașilor noștri și intensificarea activității Cercurilor „Cultul Eroilor” în unitățile școlare din județul Gorj, ca vector de promovare a actului de cultură patriotică.

Col. (rtr.) Gigi BUȘE