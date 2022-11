Festivalul „Maria Lătărețu” la a 27-a ediție

Cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului-concurs „Maria Lătărețu” se va organiza la Târgu-Jiu în perioada 8-11 noiembrie 2022. Festivalul se adresează soliştilor vocali şi instrumentişti neprofesionişti, neangajați într-o instituție profesionistă de spectacole.

„Pot participa solişti vocali şi solişti instrumentişti (băieți/fete), cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani. Fiecare concurent se prezintă cu două piese: doină, baladă, cântec doinit sau cântec epic, fără acompaniament și o melodie ritmată, cu acompaniament orchestral. Laureații Marelui Premiu şi Premiul I obținute la edițiile anterioare ale Festivalului nu pot participa în concurs”, anunță organizatorii.

Concurenții sub 18 ani pot fi însoțiți, pe tot timpul participării la festival, de către o singură persoană (părinte, profesor etc.) ce beneficiază la rândul său, de servicii hoteliere, ca şi concurentul. Preselecția se va desfăşura în data de 8 noiembrie, începând cu orele 15.00, în prezența juriului național.

Pentru concurenți, cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanți (direct sau prin instituțiile culturale din zona de domiciliu). Înainte de începerea preselecției, toți concurenții vor achita la casieria Ansamblului o taxă de participare/înscriere de 30 lei.

Pentru cei admişi, repetiţiile cu orchestra se vor desfăşura în fiecare zi de concurs, începând cu 9 noiembrie, ora 9.00, la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. Acompaniamentul orchestral, pe toată durata festivalului, va fi asigurat de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu. Spectacolele-concurs se vor desfăşura în zilele de 9 şi 10 noiembrie, ziua de 11 noiembrie fiind rezervată decernării premiilor.

Pe lângă spectacolele din festival, pot avea loc și alte manifestări culturale, care vor marca drumul de cântec al Mariei Lătăreţu de la Bălceşti la Târgu-Jiu şi vor readuce în memoria gorjenilor tradiţii folclorice şi nestemate din lada de zestre.

În serile de 9 şi 10 noiembrie, după spectacolele-concurs, se vor desfăşura recitaluri oferite, de Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” al Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu (în prima seară) şi Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor — Ioan Cobâlă” (în 10 noiembrie).

Şi anul acesta, festivalul se va încheia cu un spectacol de excepție (11 noiembrie) susţinut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” şi invitații acestuia.

Juriul concursului va fi alcătuit din personalități de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreți, redactori muzicali, profesori, precum și din personalități locale. Marele Premiu şi Trofeul Festivalului este în acest an în valoare de 5.000 lei.

Organizatori: Consiliul Județean Gorj, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu Gorj, Liga Culturală „Fiii Gorjului” Bucureşti.

