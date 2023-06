Felix Manta, fostul șef al Comandamentului de Iarnă Rânca Gorj, s-a lipit de scaunul de la CSALB! Șeful ANPC i-a retras sprijinul dar comisarul șef refuză să demisioneze

Situație ingrată în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului(ANPC), instituție care nu poate să îl dezlipească de pe scaunul de la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare(CSALB) pe actualul comisar șef adjunct de la Mehedinți, Felix Manta. O recunoaște chiar Horia Constantinescu, șeful ANPC, care subliniează, public, că cel numit politic de PNL nu vrea să părăsească funcția în care este remunerat cu 5000 de lei lunar, deși a fost somat în acest sens. Reamintim că Felix Manta a ocupat, până în urmă cu câteva luni, funcția de secretar general al ANPC, iar în decembrie-ianuarie a fost șeful Comandamentului de Iarnă Rânca Gorj, organism prin intermediul căruia a rupt pe genunchi, abuziv, zeci de agenți economici din județul nostru, în perioada sărbătorilor de iarnă. Numeroase pensiuni, hoteluri și unități de alimentație publică au fost închise în Gorj, de Crăciun și Revelion, în baza unor controale aberante și neexplicate, coordonate de Manta și de subordonații săi de la Mehedinți.

Horia Constantinescu, președintele ANPC, a realizat că Felix Manta, fostul său secretar general, nu este persoana care să știe să se retragă demn dintr-o funcție, să își recunoască greșelile, ori abuzurile, ori să conștientizeze că trebuie să se subordoneze șefului său, nu doar partidului din care face parte. Cu siguranță, din acest motiv, l-a lăsat pe Felix Manta fără funcția de la vârful ANPC, după scandalul de la Gorj, și din alte județe, unde controalele coordonate de Manta au fost abuzive, trimițându-l pe acesta înapoi la Mehedinți, pe funcția pe care o ocupă și în prezent. De altfel, calitățile profesionale ale lui Manta se văd în propriul CV din care lipsesc părți importante ori sunt rubrici completate greșit, intenționat sau nu.

12 ani pe băncile liceului?!

Mai exact, potrivit CV-ului, Manta a stat pe băncile liceului din 1973 până în 1985. Așa de mult i-a plăcut actului comisar șef adjunct de la Mehedinți Liceul Industrial din Galați, că a stat în școală respectivă timp de 12 ani. Mai mult, din CV lipsesc fostele locuri de munca ale lui Manta, acesta trecând în document că a avut primul sau serviciu în 2008, cel de director coordonator al CSM Dr.Turnu Severin. Ori fostele locuri de muncă ale lui Manta sunt rușinoase, ori comisarul șef adjunct a prestat ,,acoperit”. CV-ul lui Felix Manta a deschis cu siguranță ochii multora, dar mai ales lui Horia Constantinescu care nu ascunde că fostul său subordonat nu îi ascultă ordinele pe linie profesională. De altfel, într-un interviu public, Horia Constantinescu recunoaște că fostul secretar general al ANPC refuză să părăsească scaunul de la CSALB, din motive de ordin financiar. Practic, Manta ocupa o funcție în care reprezintă ANPC, în timp ce ANPC nu are nevoie de serviciile acestuia.

Dinții lui Felix Manta, de lux! Stomatologul, plătit cu 5000 de lei lunar

În cadrul unei conferințe de presă organizate luna trecută, Horia Constantinescu, președintele CSALB, a declarat: ,,Am retras reprezentantul ANPC din Colegiul de Coordonare al CSALB, o entitate controlată de bănci. Opinia mea a fost încă din primul mandat că nu avem de ce să avem un reprezentant acolo, atât timp cât Ministerul Economiei în subordinea și în coordonarea căruia de aflăm este în proces cu această structură. Dar cel pe care l-am găsit ca reprezentant al ANPC la CSALB (n.r. Felix Daniel Manta) la a doua mea numire ca președinte ANPC a fost notificat de către mine să se retragă, ne-a explicat foarte clar că reparându-și dinții are nevoie de cei 5000 de ron pe care îi primește de la această structură. Este libertatea dânsului”, a declarat, franc, șeful ANPC.

De altfel, Horia Constantinescu nu ascunde că ar putea să se îndrepte împotriva comisarului de la Mehedinți pentru imputarea sumelor încasate necuvenit.

,,La momentul la care noi vom considera că lucrurile trebuie să ajungă la final vom demara inclusiv imputarea sumelor către domnia sa încasate pe nedrept. Asta e poziția mea în raport cu CSALB. CSALB nu are nici măcar reprezentant din partea Asociațiilor de Consumatori, așa cum spune legea. Mi-e greu să cred că trei s-au votat între ei și acolo este o poveste foarte dreaptă și foarte verticală”, a completat Constantinescu.

Jenant! Artificii pentru a rămâne în funcție

Potrivit OG 38/2015, membrii Colegiului de Coordonare pot fi revocați de autoritatea care i-a numit:,,Mandatul de membru al Colegiului de coordonare încetează: (…)f) prin revocare, pentru încălcarea prezentei ordonanţe sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei alte infracţiuni decât cele prevăzute la alin. (5) lit. e).(,,Membrii Colegiului de coordonare sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (7) lit. f), de către autoritatea care i-a numit, respectiv de cei 4 membri ai Colegiului de coordonare pentru membrul independent ales”.

Horia Constantinescu a spus: ,,Așa scrie la lege. Noi i-am notificat, iar regulamentul CSALB pare că nu permite decât prin demisie. Este o situație inedită. Am discutat cu domnul fost secretar general (n.r. Felix Manta) încă de pe vremea când era secretar general al instituției, persoană ce veghează, conform atribuției funcției, la respectarea legalității. Dânsul a stabilit tot felul de artificii, în condițiile în care o demisie ar fi fost corectă în raport atât cu Ministerul Economiei, din a cărui structură, indirect, și domnia sa face parte, cât și în raport cu decizia instanței, fie și într-o primă instanță, care stabilește și dă dreptate Ministerului de resort, din a cărei coordonare facem și noi parte”.

Situația pare momentan blocată. Practic, Felix Manta poate să stea în Colegiul de Coordonare al CSALB până își dă demisia.

Horia Constantinescu spune: ,,Situația va fi așa atât timp cât domnul Felix Manta se cramponează să rămână acolo. La un moment dat, dânsul mi-a explicat că recompensa financiară este substanțială și pare că, încă o dată, banul este ochiul diavolului, făcând ca în mentalitatea unora să primeze mai tare recompensa în raport cu așteptările noastre ca autoritate, ca echipă de lucru și ca reprezentanți ai intereselor consumatorilor și aflați în coordonarea Ministerului Economiei, repet, parte în proces cu CSALB. Poate se va rezolva situația o dată cu desființarea definitivă a acestei structuri, dacă așa va lua decizia ultima instanță sesizată cu calea de atac a celor de la CSALB. Mi-ar fi plăcut însă ca, în mod onorabil, domnul Manta să fie mai mult colegul nostru decât colegul lui însuși”.

Nici vântul nu îl clintește pe oportunistul se la Mehedinți!

Potrivit Regulamentului de organizare a CSALB și de funcționare a Colegiului de Coordonare, postat pe site-ul instituției, Conducerea generală a Centrului SAL este asigurată de Colegiul de coordonare, format din 5 membri desemnaţi, câte unul, de către: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Asociaţia Română a Băncilor, Banca Naţională a României şi asociaţiile de consumatori, precum şi un membru independent ales de către cei 4 membri desemnaţi. Mandatul de membru al Colegiului de coordonare încetează: a) la expirarea duratei mandatului ce nu a fost reînnoit; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin punerea sub interdicţie judecătorească; e) prin imposibilitate definitivă de exercitare, determinată de o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive; f) la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni; g) prin revocare de către cei care l-au desemnat, respectiv ales, conform prevederilor OG nr. 38/2015.

Potrivit CSALB, Colegiul de Coordonare este format în acest moment din: Simona Vâlceanu, Alexandru Păunescu, Luminița Malanciuc și Felix Manta (retras de ANPC, potrivit declarațiilor președintelui Horia Constantinescu).

A.S.