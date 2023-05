Federația Națională a Muncii și alte trei organizații, APEL de 1 Mai

FNM: Ziua de 1 Mai e ziua în care clasa muncitoare din lumea întreagă se mobilizează pentru a-și apăra drepturile și a-și manifesta dorința pentru o nouă societate, care să depășească actualul sistem economic care se bazează pe existența unor inegalități profunde.

Acest sistem, chiar și în perioade de criză, permite unei minorități să profite și să se

îmbogățească pe spinarea majorității populației.

Anul acesta ne confruntăm cu o criză economică în care creșterea generală a prețurilor la

produsele de primă necesitate precum alimentele și energia au prăbușit puterea de cumpărare.

Sunt multe familii care reușesc cu dificultate să trăiască de pe o zi pe alta.

Tocmai am încheiat o iarnă în care categoriile cele mai vulnerabile ale societății au fost nevoite să aleagă între foamei frig.

Ne confruntăm cu o criză pe care, ca întotdeauna, sistemul dominat de puterea capitalului vrea să o plătim aceia dintre noi care nu avem nicio vină pentru această situație.

Originea crizei se află în existența acestui sistem capitalist bazat pe exploatarea din ce în ce

mai sălbatică a forței de muncă.

Iar acum criza a fost amplificată de războiul dintre S.U.A. și Rusia dus în Ucraina.

A trecut peste un an de când a început și vedem cu profundă îngrijorare că aproape nu există nici o intenție la nivel internațional pentru a opri un conflict care costă mii de vieți.

Opoziția față de războaie a fost și continuă să fie unul dintre semnele distinctive ale mișcării muncitorești încă de la începuturile ei îndepărtate. În timp ce clasa muncitoare își numără morții,elitele conducătoare își sporesc profiturile.

Cerem încetarea intervenției militare străine in Ucraina, încetarea imediată a luptelor și

căutarea unor soluții politice la cauzele care au generat conflictul încă din 2014.

Sub pretextul războiului, pe lângă consecințele economice, suferim o nouă ofensivă din partea forțelor neoliberale.

În timp ce salariații luptă pentru a reuși să supraviețuiască până la sfârșitul lunii, clasa

conducătoare continuă să strângă profituri cu prețul privatizării și distrugerii diferitelor servicii publice care s-au realizat cu atâtea eforturi în decursul multor decenii.

Ei vor să transforme într-o afacere serviciile care ar trebui să fie accesibile pentru întreaga

societate . Vedem cum cresc speculațiile cu locuințele, o necesitate esențială pentru o familie; suntem martori ai atacului asupra sistemului de sănătate pe care l-au asediat sistematic prin externalizarea unor activități ca un pas premergător înainte de privatizarea acestuia; este dezmembrat sistemul de transport public, în loc să-l promoveze pentru a oferi un răspuns durabil pentru a evita încălzirea

globală; se amputează bugetele în educație, punând astfel în pericol dezvoltarea unei școli publice care să garanteze șanse egale pentru generațiile viitoare; Ei se joacă cu sistemul nostru public de pensii, cel care ne oferă siguranță pentru a face față ultimilor ani de viață, sau transformă ajutorul pentru persoane defavorizate în afaceri private.

În fața acestei ofensive neoliberale, clasa lucrătorilor nu are Altă soluție decât să se organizeze, să se mobilizeze și să lupte pentru a ne apăra drepturile și speranțele.

Vedem acest lucru în Franța, unde mobilizarea socială scoate la iveală versiunea autoritara a neoliberalismului. Confruntați cu pretenția de a modifica sistemul de pensii existent, milioane de oameni luptă în stradă cu guvernul Macron. Zeci de arestări, sute de persoane rănite în diferite grade, sunt un semn al hotărârii populației de a apăra drepturile dobândite.

În statul nostru, asistăm la un ansamblu prevederi legale și acțiuni în justiție care urmăresc să descurajeze orice tip de mișcare socială activism, și să distrugă în special mișcarea sindicală.

Dacă vrem să avem un viitor ca și clasă și ca oameni, dacă mai sperăm la o lume a justiției

fără violență, dacă ne dorim un viitor sigur, dacă sperăm într-o lume fără inegalități sau excluderi sociale, avem o singură alternativă: să ne organizăm și să luptăm pentru ca aceste dorințe să devină realitate.

Puterea colectivă a clasei noastre este singura cale de urmat!

Viața noastră și viitorul depind de asta!

Unitate! Acțiune! Solidaritate!

Constantin Crețan, președinte FNM, Lulu Iulian Păuna, președinte Uniunea Națională a Muncii Oltenia, Victor Parîia, președinte Uniunea Națională a Muncii Valea Jiului, Tiberiu Grigoriu, președinte Liga Muncitorilor din România.