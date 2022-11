FCU – Voluntari, astăzi la Târgu-Jiu

Stadionul Municipal ,,Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu va fi, astăzi, gazda partidei dintre Fotbal Club Universitatea 1948 și FC Voluntari. Jocul, programat la ora 16.00, contează pentru etapa a doua a grupelor Cupei României. Biletele pot fi achiziționate în ziua meciului de la stadion, între orele 10.00 – 16.00. Prețurile sunt următoarele: VIP – 80 RON; Tribuna I – 30 RON; Tribuna II – 20 RON; Peluza Sud – 10 RON; Peluza I – 10 RON. Prețul unei loje pe meci este de 2.000 RON, iar aceasta poate fi achiziționată de cel mult 10 persoane.

Copiii până la 12 ani inclusiv au acces gratuit pe stadion la Tribuna a II-a, însoțiți de un adult, posesor de bilet sau abonament, în baza certificatului de naștere și a biletului de acces care va putea fi procurat doar de la Magazinul Oficial al Clubului. Abonamentele achiziționate pentru sezonul 2022-2023 sunt valabile la meciurile disputate pe Stadionul ,,Tudor Vladimirescu”.

Peluza Sud nu vine la meci

Galeria formației FCU nu va fi prezentă la partida de la Târgu-Jiu, în semn de protest față de decizia patronului Adrian Mititelu de a muta jocul din Cupa României de la Craiova.

Reprezentanții suporterilor au avut un mesaj dur pentru finanțatorul echipei, căruia îi cer să plece de la club. ,,Ne vedem puși în fața unui nou episod din ‘AM la munte și la mare’, în care protagonistul își exercită fanteziile date de etnie legate de mutarea cuibului. Dragul nostru patron, acest salvator și atotștiutor, a decis ca meciul din Cupă cu Voluntari să se joace la Târgu-Jiu. (…) Înțelegem pe deplin mutările cauzate de un teren suspendat, schimbarea gazonului, într-o anumită notă și pe cea cauzată de un festival obscur și libidinos. De aceea am și fost prezenți în urmă cu câteva etape pe Stadionul ‘Tudor Vladimirescu’. Dar mofturile celui mai mic om din istoria acestui club nu le putem accepta. Dat fiind acest fapt, joi nu vom fi prezenți la meci, ca și la oricare partidă care prezintă aceste ipoteze. Ne vedem duminică pe Oblemenco! Pleacă!”, se arată în comunicatul galeriei. De altfel, Adrian Mititelu declara, în urmă cu câteva zile, că decizia de a reveni la Târgu-Jiu are la baza și numărul mic de suporteri care se prezintă la meciurile de acasă. ,,Și acolo avem suporteri, oricum cei din Craiova sunt favorizați, au două echipe pe care le pot vedea. În plus, suporterii noștri sunt puțin cam supărați și nu prea ne onorează cu prezența. O să încercăm să-i facem fericiți și pe cei de acolo. Ne vom revedea cu publicul craiovean pentru marele meci cu FCSB”, a spus Mititelu. FCU joacă cu FCSB duminică, de la ora 21.00.

Napoli, a noua ,,descălecare”

Este foarte probabil ca italianul Nicolo Napoli (60 de ani) să stea pe banca gazdelor la partida de mâine. Italianul a revenit, pentru a noua oară, la o echipă patronată de Adrian Mititelu.

Ultima oară, tehnicianul s-a despărțit de FCU în vara anului 2022, când nu s-a înțeles cu patronul asupra obiectivului de performanță. Acum. Napoli a semnat până în vara anului 2023.

Cătălin Pasăre