Fără emoții în sferturi. Craiova a demolat-o pe Farul

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după un succes categoric obținut în fața campioanei Farul Constanța, scor 4-0. Fără șanse de a mai ieși din Grupa D, Gheorghe Hagi a mers pe o formulă foarte tânără în jocul din Bănie. Puștii de pe litoral au pus probleme serioase defensivei craiovene în primul act, atunci când portarul David Lazar s-a dovedit providențial. Gazdele au avut nevoie de un gol pentru a se descătușa, iar reușita a picat la țanc, în ultimul minut din prima repriză. Universitatea a controlat autoritar partea secundă a jocului: în care a punctat de trei ori. Ştefan Baiaram a înscris cu o lovitură de cap (’53), Kurtic a dat un gol superb de la distanță (’54), iar Atanas Trică (’86) a marcat pentru întâia oară pe Stadionul “Ion Oblemenco”. După rezultatele de marți UTA Arad – FC Voluntari 0-0 și CS Tunari – Gloria Buzău 1-1, echipa din Voluntari s-a calificat în sferturi de pe locul 2. Formațiile din Grupa D vor juca în faza următoare cu primele două echipe din Grupa C. ,,Echipa a jucat foarte bine. Cel mai important pentru mine a fost să fim responsabili. Am motivat echipa și am reușit să intrăm așa pe teren. Desigur că am așteptat aceste victorii. De mâine începem să ne pregătim pentru meciul următor. Le mulțumesc jucătorilor și suporterilor. În prima repriză a fost 50-50. Apoi am marcat trei goluri și am ratat cel puțin încă trei goluri. Totul pleacă de la cap. Fotbalul, sportul, e psihologie”, a declarat antrenorul Ivaylo Petev.

„Ăsta este rolul meu, sunt atacant și trebuie să înscriu în fiecare meci. A fost un meci greu, în prima repriză chiar au avut câteva ocazii destul de bune. Sunt fericit că am reușit să facem un joc bun și să ne calificăm mai departe în Cupă. Am avut o discuție cu dânsul (n.r. – Ivaylo Petev) când a venit. Mi-a zis ca atunci când primesc o șansă să țin de ea cu ambele mâini. Am intrat, mi-am făcut treaba și sper să mai joc și să mai înscriu. Cel mai important e să câștige echipa. Avem victorii 4 din 4. Trebuie să mergem așa până la finalul anului pentru că suntem Universitatea Craiova și doar asta se acceptă aici. Se vede o creștere în joc. Nu contează prin ce moment trecem, trebuie să ne batem la titlu și la trofee în general”, a spus Atanas Trică după meci.

Universitatea Craiova: Lazar – Căpățînă, Screciu, Crețu, Bancu (’64, Ndong) – Mateiu, Kurtic (’64, R. Silva) – Ișfan (’64, Mitriţă), Roguljic, Baiaram (64, Danciu) – Koljic (’71, A. Trică). Antrenor: Ivaylo Petev.

Farul Constanţa: Buzbuchi – Cercel, Queiros, Dănuleasa, Grosu – Banu, N. Popescu (’59, Bîrzu), Borginino – Gustavo, Cojocaru, Sali (’59, Stoian). Antrenor: Gică Hagi.

Craiova revine în Superligă duminică, atunci când are o deplasare grea, la FC Hermannstadt. Partida de la Sibiu începe la ora 14.00

Cătălin Pasăre