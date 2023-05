Fără cardiologi la Cardiologie! Fără precedent!

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a ajuns într-o situație cu care nu s-a mai confruntat până acum: cinci din cei șapte medici ai Secției Cardiologie au demisionat. Aceștia au ales să părăsească spitalul după ce, în zilele anterioare, refuzaseră să mai facă de gardă pe motiv că sunt prost plătiți și că este un volum mare de muncă. Niciunul dintre ei nu a mai vrut să discute cu jurnaliștii pentru a explica decizia luată acum în bloc, conducerea spitalului fiind nevoită să recunoască situația de criză prin care trece unitatea medicală. Managerul Dumitru Vienescu a menționat că a discutat cu medici rezidenți din diverse colțuri ale țării și are promisiunea că aceștia vor veni aici în iunie, când trec cele 30 de zile pentru intrarea în vigoare a demisiilor celor care au ales să plece din spitalul de stat. „Este o criză în momentul de față pentru că majoritatea medicilor au ales să își depună demisia atât din activitatea de gardă, cât și din cea curentă. Este o criză pentru că specialitatea de cardiologie este extrem de importantă într-un spital județean. După demisiile depuse de medici am încercat să găsim soluții pentru a aduce alți medici. Am încercat chiar să îi convingem pe medicii existenți să rămână în spitalul județean. Au fost făcute multe adrese, inclusiv către Ministerul Sănătății, către Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări, am avut discuții și cu centrele universitare pentru a rezolva situația. La Timișoara am discutat cu 4 medici rezidenți care erau deja în linia de gardă a spitalului și avem promisiuni că în luna iunie vor face la Târgu Jiu câte 4 gărzi fiecare. S-a discutat și cu Spitalul Floreasca tot în ideea de a ne sprijii cu medici rezidenți care să vină la Târgu Jiu. Am cerut la Ministerul Sănătății să ne trimită lista cu medicii rezidenți care nu au post la nivel de țară pentru a-i contacta și a-i convinge să vină la Târgu Jiu pentru a face gărzi și activitatea secției să funcționeze normal”, spune managerul SJU Târgu Jiu. Nimeni nu știe încotro se vor duce medicii demisionari, dar cum cei mai mulți dintre ei au cabinete private și oportunități de a lucra în mediul privat, devine destul de clar că aceasta este direcția în care o vor apuca. „Nu știm decât că și-au depus demisiile, dar sistemul privat este mult mai atractiv, la fel ca și spitalele mici. Acum ei lucrează în preaviz la noi și discutăm cu ei zilnic pentru a vedea ce le putem oferi pentru a rămâne aici. Spitalul nu poate însă oferi sumă mai mare pentru gardă decât prevede legislația actuală. Sunt revolte ale medicilor și în alte unități medicale din țară pentru că tarifele sunt la nivelul salariilor din 2018. Spitalul nu își permite să depășească cadrul legal actual”, mai menționează Dumitru Vienescu. Directorul medical Marilena Davidescu declară, la rândul său, că urgențele care ar trebui tratate la Târgu Jiu sunt deja dirijate spre Craiova sau spre alte centre universitare, unde există personal medical care să poată rezolva aceste cazuri. „Pentru a nu suferi pacienții am trimis adrese la spitalele din teritoriu pentru a ne oferi suport, pentru a ne sprijini și a reuși să facem o linie de gardă unică la nivel de județ. Nu am primit niciun ajutor pentru că nici restul spitalelor nu au personal suficient. Am făcut alte adrese și am rugat să se respecte criteriile de proximitate, iar când sunt anumite urgențe să le rezolve local. Pentru pacienții care se adresează spitalului nostru, în Unitatea de Primiri Urgențe, urgențele majore sunt deja direcționate spre centrele universitare, iar urgențele medii și minore ce pot fi rezolvate cu pacienții stabilizați la nivelul UPU, se internează prin serviciul de Medicină Internă și în ziua următoare sunt preluați de secția cardiologie. Fiecare dintre noi putem fi pacienți sau putem avea un membru al familiei care să devină pacient și atunci spitalul, care este pentru pacienți, nu pentru medici, a trebuit să găsească o soluție de criză, pe care să o rezolvăm conform legislației. Demersurile nu le facem de acum. Avem zeci de adrese pentru a primi suport de la spitale nu doar din județ, ci și din județele limitrofe. Am discutat cu medici ale căror numere de telefon le-am căutat la colegi, rugându-i să ne ajute și până acum nu am primit un sprijin concret.Doar colegii de la Medicină Internă și anesteziști, plus cei de la UPU, au răspuns pozitiv și cărora le mulțumesc pentru că sprijină spitalul în condițiile de acum”, a menționat și directorul medical al SJU Târgu Jiu.

Gelu Ionescu