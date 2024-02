Expoziție de pictură, vernisată luni, la Galeriile de Artă Târgu Jiu

Filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Centrul de Cercetare Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”, organizează luni, 19 februarie 2024, la ora 17.00, la Galeriile de Artă din Târgu Jiu, strada Traian nr. 27, parter, vernisajul expoziției de pictură ,,Looking at the soul”, a artistului Costel Dobrițescu. Evenimentul este cuprins în suita manifestărilor culturale „Brâncuși – Esența lucrurilor”, ce se vor desfășura la București și Târgu Jiu, în perioada 18-19 februarie 2024. Pictorul Costel Dobrițescu este membru al Filialei Târgu Jiu a UAP din România și activează de foarte mulți ani în scena artistică națională, fiind bine cunoscut iubitorilor de artă. Expoziția va reuni pe simezele galeriei din Târgu Jiu, cele mai noi creații ale pictorului, ce reflectă creativitatea sa izvorâtă din lumea imaginarului, deschiderea către oniric și interferențele figurativului cu abstractul, mediate de sonoritățile cromatice. Curator al expoziției este conf. univ. dr. Vasile Fuiorea. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 19 februarie – 14 martie 2024.

I.M.