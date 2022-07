Experiența elevilor târgujieni în Croația

În această vacanță, cinci eleve: Ștefania Codiță, Iarina Părău, Erika Luțaru, Iarina Câdu și Valentina Prună și trei profesoare: Teodora Dragotă, Oana Dabelea și Loredana Stoian, de la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, au participat la o mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ,,Geoparcurile ca puncte educaționale”, în orașul Osijek din Croația.

Gazdele noastre, dascălii Școlii ,,,Ivana Filipovica”, ne-au pregătit un program plin de descoperiri interesante: Geoparcul Papuk, Parcul Natural Kopacki Rit, Castelul Tikves, Parcul Jankovac, Catedrala Sf. Petru si Sf. Pavel din Osijek, Castelul de apă din Vukovar, atins de peste 600 de obuze, martorul răvășitor al teribilului Război de Independență a Croației din 1991-1995. Fiecare dintre aceste locuri reprezintă tot atâtea lecții de viață învățate de tinerii participanți la proiect, pe care i-am rugat să ne împărtășească impresiile lor în urma implicării în această experiență europeană. Am selectat mai jos o parte din gândurile exprimate de elevele noastre, pe care vă invităm să le descoperiți și să le apreciați, așa cum am făcut-o și noi, dascălii lor.

,,Oamenii sunt făcuți pentru alți oameni… acest lucru mi-a fost demonstrat încă o dată de toate experiențele unice pe care le-am trăit în această vacanță de vară, în minunata Republica Hrvatska, așa cum este numită de autohtoni, Croația așa cum o știm cu toții.

Dar cum a început această frumoasă aventură? Într-o bună zi, am hotărât să răspund unui anunț publicat pe site-ul CNTV și să scriu o scrisoare de intenție pentru a mă înscrie la un proiect Erasmus+ derulat în școala noastră, „Geoparks as an educational agent”. Iar după mai mult de un an de activități interesante, în care m-am implicat cu trup și suflet, am fost selectată pentru a participa la această mobilitate internațională, unde m-am trezit înconjurată de oameni minunați.

În prima zi de activități, am ajuns la școala ”Ivana Filipovica” din Osijek și am asistat la prezentarea tuturor școlilor participante. Mai apoi, am fost și noi în aceeași postură de prezentatori și toată lumea a fost uimită atât de frumusețea Târgu-Jiului, cât și de cea a școlii noastre. Au urmat apoi o serie de workshop-uri, în cadrul cărora am învățat și o tehnică de brodat tradițională, specifică regiunii, numită ,,zlatovez”, realizând simbolul Geoparcului Papuk.” Valentina Prună, elevă în clasa a XI-a.

,,Anul acesta am avut ocazia să particip la o mobilitate Erasmus+, în cadrul proiectului „Geoparks as an Educational points”. Acțiunea s-a desfășurat în Croația, țară care, după părerea mea, este foarte bogată în istorie, biodiversitate și agricultură. Locația exactă a proiectului a fost orașul Osijek, supranumit și „Orașul de pe Drava”. Este al patrulea oraș ca mărime din Croația și cel mai mare oraș din Slavonia, regiunea de est a Croației.” Ștefania Codiță, elevă în clasa a VI-a.

,,O să încep prin a descrie felul în care majoritatea elevilor (spanioli, greci, turci, croați, portughezi) s-au deschis în fața noastră, în propriul lor ritm. Am apreciat cât de mult s-au străduit să creeze legături între ei. Desigur, profesorii acestora au fost la fel de încântați, având șansa de a crea legături la rândul lor. Oriunde ne aflam, mereu puteam să purtam conversații interesante legate de limbile și istoria popoarelor noastre.

Trecând la programul din aceasta săptămână, am apreciat efortul depus pentru a pune cap la cap atâtea activități educative în care ne-a fost permis să ne jucăm, să explorăm natura, monumentele istorice și străzile orașului Osijek.

Deși nu puteam să vorbesc limba croată, am descoperit că aceasta are cuvinte comune cu limba română, la fel ca și limba turcă și spaniola, făcând comunicarea între noi puțin mai ușoară și distractivă.

Cred că orașul Osijek și Geoparcul Papuk nu au fost îndeajuns descoperite, având o frumusețe extraordinară, prea puțin explorată.

În urma acestei expediții am rămas cu noi cunoștințe, noi abilitați și noi amintiri, ce vor fi adăugate pe raftul meu cu trăiri, iar daca aș avea ocazia să dau timpul înapoi, m-aș întoarce la prima zi din Croația și mi-aș lăsa picioarele să mă poarte cât mai departe, știind că am lăsat mici colțuri neexplorate.” Iarina Câdu, elevă în clasa a XI-a.

,,Timpul derulase orele nocturne prin fața ochilor noștri, până am zărit miercurea întinzându-ne covor roșu. Dis-de-dimineață, am mai călătorit încă o dată în timp pentru a afla istoria Geoparcului Papuk. Ne-am aflat atât în spațiu, cât și în secolele trecute, ce ne-au încântat prin frumusețea lor.

Apoi, am avut parte de una dintre cele mai frumoase aventuri ale vieții mele. Am parcurs tot geoparcul împreună cu Xiao, o chinezoaică, care trăise toată viața în Portugalia. De-a lungul drumului, am început să depănăm amintiri, care mai de care mai magice și mai vii, limba engleză nereprezentând o dificultate pentru niciuna dintre noi. Pentru câteva momente, am fost precum niște prietene ce se cunoșteau de o viață și nu doar de câteva zile. Din vorbă în vorbă, cascada ni s-a arătat în față precum un miracol ce apare în mijlocul unei păduri și farmecă pe toată lumea ce-l zărește.” Iarina Părău, elevă în clasa a VII-a.

,,Ziua a cincea a fost de departe cea mai minunată zi. Ziua în care în sfârșit ne-am acomodat unii cu ceilalți și am reușit să ne distrăm sincer. Am cunoscut persoanele mai mult decât ceea ce vedeam, am învățat despre cum lor nu le e rușine să fie deschiși cu cine sunt de fapt: copii învățați să fie unici, reali, cu încredere în ei. De altfel, persoane asemănătoare prietenilor mei, care mi-au creat sentimentul că lumea nu e chiar atât de mare și că toți suntem o familie. O lume mult mai frumoasă, căci noi, adolescenții, nu ne urâm. Am realizat că adevărul ăsta e, noi suntem schimbarea de care avem nevoie.” Erika Luțaru, elevă în clasa a X-a.

,, În ultima seară, ne-am adunat cu toții în inima orașului Osijek pentru a profita de timpul rămas, să umplem sufletul cu amintiri frumoase. Am agățat luna cu râsetele noastre, înveselind cerul tăcut al nopții ce veghea asupra noastră. Croiam cu vorbele povești care mai de care mai amuzante, ce ne gâdilau sufletul, izbucnind în hohote. Stelele ce ne oglindeau fericirea stăruiau la împărăția timpului să curgă mai ușor de dragul nostru, dar acesta nu s-a lăsat înduplecat și noaptea s-a făcut nevăzută.” Iarina Părău, elevă în clasa a VII-a.

,,Această mobilitate mi-a oferit oportunitatea de a lega prietenii foarte strânse, de a-mi cunoaște mai bine profesorii și a realiza faptul că planeta noastră ne-a oferit anumite locuri extraordinare, pentru care ar trebui să fim recunoscători. M-aș întoarce de nenumărate ori în timp dacă aș putea, pentru a retrăi respectivele amintiri din acea săptămână minunată, pe care nu o voi putea uita niciodată.” Ștefania Codiță, elevă în clasa a VI-a .

Gânduri culese de prof. Loredana Stoian