Experiența elevilor Colegiului Național ,,Tudor Vladimirescu” în Portugalia

În perioada 18-24 septembrie 2022, o parte din membrii echipei proiectului Erasmus+ „Geopark-urile ca agenți educaționali”, Nr.ref. 2020-1-TR01-KA229-092375_6, formată din domnii profesori: Dragotă Teodora și Zaharia Vasile, elevii Bratu Mihai-Alexandru, Ciurea Elena-Alexandra, Ișfan Alexandru-Ștefan și Leoveanu-Andrei Maia, a participat, alături de partenerii proiectului menționat anterior din Spania, Turcia, Grecia, Croația, la mobilitatea organizată de instituția gazdă Escola Básica e Secundária da Calheta, Calheta, din insula Sao Jorge, parte a arhipelagului Azore,Portugalia.

Odată cu primii pași făcuți în Sao Jorge, am avut parte de o introducere în minunata călătorie ce urma să fie, inițiată de un ghid local ce ne-a oferit o primă imagine asupra peisajelor insulei.

A doua zi a venit cu o prezentare a școlii gazdă din Calheta, prezentare ce nu numai că ne-a impresionat prin aspectul impecabil al școlii, dar și prin modul de organizare al acesteia. Fiind construită în urmă cu cinci ani, aceasta dispune de o tehnologie avansată și de o multitudine de laboratoare specializate în biologie, fizică, chimie, geologie, informatică, care, împreună cu sălile destinate diversității de sporturi practicate de elevi, constituie baza sistemului educațional din Calheta. Deși poate suna nu cu mult diferită de alte școli recent construite, lucrul care ne-a impresionat la aceasta este organizarea de care dă dovadă. Plimbându-ne pe holurile școlii, am putut observa micile birouri aflate la diverse intersecții de coridoare, menite să supravegheze elevii și să se ocupe de păstrarea cheilor sălilor, acestea fiind închise/deschise numai în prezența personalului autorizat de conducerea școlii. De asemenea, alte doua puncte de atracție din cea de-a doua zi au fost Fabrica de Ton „Santa Catarina”, ce ne-a oferit posibilitatea de a lua rolul de angajați în cadrul acesteia pentru câteva ore și Muzeul din Calheta, muzeu încă aflat în dezvoltare, care, însă, ne-a oferit o mică privire asupra exponatelor disponibile în momentul de față.

A treia zi ne-a purtat până in punctul cel mai estic al insulei Sao Jorge, pe care l-am putut observa nu doar din perspectiva unui turist aflat în croazieră, cât și din perspectiva unui tânăr aventurier care explorează insula. Astfel, începând cu această zi am putut înțelege ce înseamnă cu adevărat un geoparc.

Dacă ar fi să oferim o definiție tradițională, un geoparc este o zonă geografică unde peisajele și formele de relief au o importanță geologică de nivel internațional și sunt protejate prin combinarea conservării cu dezvoltarea sustenabilă, implicând comunitățile locale, însă, în urma explorării Geoparcului Azore, am ajuns la concluzia că un geoparc este mai mult o omogenizare a oamenilor cu natura, integrând cultura specifică locului în frumusețea peisajului.

Ziua a patra este, însă, cea care definește călătoria noastră din Sao Jorge, întrucât vizita făcută în Caldeira ne-a purtat de la o altitudine de aproximativ 700m până la nivelul oceanului. Interminabilul drum prin munți, animat de melodiile fredonate în diversele limbi europene pe care am avut ocazia să le descoperim în această săptămână, terminat cu priveliștea oceanului de sub munte, rămâne imaginea pe care Geoparcul Azore ne-a imprimat-o în suflet.

A cincea zi a fost cea care ne-a introdus unui alt important oraș din Sao Jorge, Velas.

Pornind cu o panoramă asupra acestuia, am coborât încet spre inima orașului, unde am avut parte mai mult de o călătorie culturală, însoțită de impresionantele clădiri, urmând ca, spre seară, să petrecem ultimele momente alături de prietenii din proiect.

Ultima zi nu a însemnat doar sfârșitul mobilității din Sao Jorge a proiectului Erasmus+ „Geoparcurile ca agenți educaționali”, ci și o dificilă despărțire de prietenii și locurile cunoscute. Astfel, deși, în primă fază, un geoparc ar putea părea doar un ansamblu de peisaje, acesta este, de fapt, baza îmbinării diverselor culturi sub vălul naturii, iar un proiect Erasmus+ este despre a cunoaște Europa și frumusețiile ei, despre a învăța și exersa valorile acesteia, despre a avea amintiri frumoase împreună! Once Erasmus, Always Erasmus!

M.P.