Elevă din Bâlteni, premiată la concursul ,,Made for Europe”

O elevă a Liceului Tehnologic Bâlteni a obținut premiul I la Concursul Național ,,Made for Europe”.

Competiția s-a desfășurat zilele trecute, la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu. ,,Eleva noastră Poarcă Daria, clasa a VII-a, sub coordonarea doamnei profesor Orzan Claudia a obținut Premiul I la Concursul Național ,,Made for Europe”. Felicitări și succes la etapa națională!”, a anunțat conducerea Liceului Tehnologic Bâlteni.

Competiția de la Târgu Jiu a reunit elevi de la mai multe unități de învățământ din județul Gorj. ,,Prin proiectele europene de parteneriat, școala românească devine un veritabil ambasador al României, promovând valorile naționale. Concursul Național ,,Made for Europe” este competiția produselor finale ale proiectelor finanțate prin programe europene. Anul acesta, competiția a reunit la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” elevi și profesori care au evidențiat și pus în valoare idei concretizate în produse finale inspiraționale. Felicitări și mulțumiri instituțiilor școlare implicate: Școala Gimnazială Bâlteni, Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic Peștișani, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Liceul Tehnologic Nr.2 Târgu Jiu, Colegiul Național ,,Spiru Haret” Târgu Jiu, Școala Gimnazială Urdari, Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae”, Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, Școala Gimnazială Nr.1 ,,Gheorghe Tătărăscu” Târgu Jiu, Școala Gimnazială Lihulești”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Izabella Molnar