El este inginerul de la Spitalul Dobrița care a inventat cureaua de pantaloni cu colac de salvare încorporat, brevetată OSIM

Ideile mărețe pornesc de la un vis! Acesta a fost și cazul târgujianului Vasile Galbenu, căruia luna trecută i-au fost recunoscute meritele și eforturile depuse în ultimii ani. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) i-a acordat acestuia brevet de invenție pentru produsul care i-a apărut într-un vis: cureaua de pantaloni cu colac de salvare încorporat.

Vasile Galbenu este inginer de sistem în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Dobrița. Recent, acesta a avut o mare bucurie, văzându-și visul împlinit. La finele lunii trecute, OSIM i-a acordat târgujianului brevetul de invenție mult așteptat pentru produsul său revoluționar: cureaua de pantaloni cu colac de salvare încorporat. Această invenție reflectă perfect preocuparea lui Vasile Galbenu pentru siguranță și design practic. Cureaua de pantaloni cu colac de salvare încorporat combină funcționalitatea unei curele obișnuite cu un dispozitiv de salvare gonflabil. În situații de urgență, cum ar fi căderile în apă, cureaua poate fi activată rapid pentru a se transforma într-un colac de salvare. Astfel, utilizatorul beneficiază de un mijloc de plutire imediat, crescând șansele de supraviețuire. Această invenție nu este doar inovativă, ci și extrem de practică, având potențialul de a salva vieți. Este concepută pentru a fi discretă și confortabilă, ceea ce înseamnă că poate fi purtată zilnic fără disconfort. De asemenea, este destinată unui public larg.

Cât a cheltuit până la brevetare

,,Eu am depus documentația aferentă la OSIM pentru eliberarea brevetului în urmă cu opt ani de zile. Luna trecută, am primit acest brevet. Durează până se eliberează. Produsul creat de mine a trecut toate testele specialiștilor de la OSIM și a primit toate avizele pozitive. Pentru toate aceste demersuri am cheltuit circa 4.000 de euro. Produsul creat de mine este format din două părți: paftaua și cureaua în sine. Pe partea de curea am găsit soluții de automatizare, însă cumva voi găsi și pentru pafta, deoarece să se facă manual totul este destul de dificil. Ce îmi doresc este ca această curea, purtată chiar și de un om aflat în stare de inconștiență, ea să se deschidă. Practic, dacă cureaua nu e afectată în cadrul unui accident, iar omul este inconștient are șansa să stea la suprafața mediului lichid. Am găsit toate componentele necesare. Trebuie însă să mai găsesc și sprijin deoarece pe partea de pafta trebuie făcute niște matrițe, eventual să discut la cei care produc mase plastice sau adezivi deoarece am nevoie de aceștia din urmă pentru a lipi colacul care se va umfla”, a declarat, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”, Vasile Galbenu.

S-a pornit de la un vis…

Prin această realizare, gorjeanul își consolidează statutul de inventator de frunte și aduce o contribuție semnificativă în domeniul siguranței personale.

Succesul lui Vasile Galbenu cu cureaua de pantaloni cu colac de salvare încorporat este un exemplu elocvent despre cum ideile inovative, apărute chiar și în vise, pot transforma obiecte obișnuite în soluții salvatoare.

,,Ideea invenției mi-a fost dată de Cineva, acum vreo 8 ani, într-un vis, noaptea… Am o situație materială confortabilă, nu urmăresc nimic, însă am considerat că dacă totul mi-a apărut în vis, trebuie să pun în aplicare. De fapt, au fost trei vise, dar în primele două nu am crezut. În acele vise nu mi-a apărut toată invenția în detaliu, ci doar schema bloc”, a precizat inventatorul.

Vrea să ajute dacă va obține profit

Târgujianul dă asigurări că toate costurile pentru această curea de pantaloni cu colac de salvare încorporat nu sunt mari, iar dacă va obține profit în urma punerii pe piață a invenției sale, banii îi va redirecționa pentru sprijinirea materială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție socială după vârsta majoratului. ,,Eu cred că invenția ar putea deveni un mare succes deoarece toată lumea are nevoie de curea. Substanțele care generează acel gaz sunt ieftine. Mai consider că ar putea fi vândută la un preț asemănător cu cel al unei curele de pantaloni normale.

Dacă voi ajunge să fac bani cu invenția mea, m-am gândit că mi-aș dori din suflet să susțin copiii care părăsesc sistemul de protecție socială după împlinirea vârstei de 18 ani și cărora le este greu să își găsească un loc în societate, sunt fără case, fără locuri de muncă, fără un punct de pornire în viața de adult”, a mai spus Vasile Galbenu.

Izabella Molnar