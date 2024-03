Egalul nimănui. Craiova nu a putut trece de Rapid, dar își menține seria de invincibilitate

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Rapid Bucureşti, 1-1 (1-0), într-un meci care a închis etapa a 29-a a Superligii la fotbal. Partida de pe ,,Ion Oblemenco” a fost una echilibrată, cu un ușor plus pentru gazde, care și-au creat mai multe oportunități de a marca. Alex Mitriță (`30) și Jakub Hromada (`49) au înscris pentru cele două formații. Rapidul a ratat ocaziile mai mari în prima parte a meciului, când a lovit pe contre, prin Hasani (`14) şi Krasniqi (20), dar golul a venit la puține secunde după oportunitatea lui Mitriță de a face ,,dubla”. După această remiză, Rapid rămâne la șase puncte distanță de olteni, și ocupă locul doi în Superligă. Giuleștenii au meci cu FCSB în ultima rundă a sezonului regulat, în timp ce Universitatea se ,,deplasează” la rivala locală, FCU. Elevii lui Ivaylo Petev nu au mai pierdut de șase meciuri, timp în care au contabilizat trei victorii şi trei egaluri. Alexandru Mitriță a ieșit mai devreme de pe teren, dar pare apt pentru derbiul Craiovei din runda următoare. ,,Sunt bucuros că am putut să fac acest sezon bun la echipa mea. Mă bucur pentru reușitele mele. Nu m-am simțit bine de la meciul cu Petrolul, am o problemă la abductor. La fiecare meci suntem pregătiți, plecăm cu gândul să câștigăm meciul cu FCU Craiova, dar va fi greu. Nu vreau să vorbesc despre alte echipe, noi suntem din ce în mai bine, și fizic și mental”, a spus ,,Piticul Atomic”. ,,Situațiile noastre au fost mult mai clare. Meciul ar fi fost diferit dacă am fi reușit să marcăm. Rapid are mulți jucători foarte buni și atunci când nu acoperi bine o anumită zonă, primești gol. Nu mai putem să facem nimic acum, dar am jucat foarte bine. Mitriță este un jucător foarte important pentru noi. Este normal să ne fie mai dificil fără el, dar am reușit să avem câteva situații de gol și fără el pe teren. Am avut o posesie mai bună, dar, din nefericire, nu am reușit să dăm gol”, a declarat Petev după partidă.

Universitatea Craiova – FC Rapid Bucureşti 1-1 (1-0)

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Screciu, Maldonado, Bancu – Al. Crețu (’90+1, Kozulj), Mateiu, Houri (’65, Anzor) – Baiaram (’88, Danciu), Markovic (’46, Ivan), Mitriță (’65, Blesa). Antrenor: Ivaylo Petev.

Rapid: Aioani – Braun, L. Cristea, Iacob, Bădescu – Hromada (’61, Al. Albu), Hasani (’72, Burmaz), Oaidă – Krasniqi, Rrahmani, Petrila (’61, Papeau). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Cartonașe galbene: Vlădoiu ’40, Houri ’45 / Papeau ’79, Rramani ’90+1.

Au arbitrat: Marian Barbu – Stelian Slabu, Marius Badea; Andrei Antonie.

VAR: Iulian Călin, Horia Mladinovici.

Cătălin Pasăre