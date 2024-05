Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Fariseismul este mai mult decât o ipocrizie a vieții de credință – ,,Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci, voi închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre…”!

Cuvântul «fariseu» însemna în spiritualitatea iudaică un om «ales», «deosebit», în sensul pozitiv al cuvântului, dar, în spiritualitatea creştină a devenit un simbol al prefăcătoriei, al făţărniciei, sinonim cu termenii de «formalist», «lăudăros», «înşelător», «făţarnic», «impostor», cel care una zice şi alta face, un «mormânt văruit», alb şi curat la vedere, pentru a impresiona, dar putred pe dinlăuntru, păcătos şi închipuit! Vom prezenta un punct de vedere ortodox asupra temei: „Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici”, într-o perspectivă istorică, literară și exegetic-teologică asupra textului din Matei 23, iar, cât priveşte cercetarea biblică nou-testamentară se poate spune că o atfel de abordare a acoperit toate ariile posibile, că s-a făcut exegeză la toate cărțile canonice, mai ales asupra Evangheliei de la Matei, la care ne referim de această dată! Poate că e mereu un risc și chiar este un lucru temerar găsirea unor breșe explorabile teologic, mai ales că Ortodoxia are o multitudine de exegeze de o reală valoare teologică, elaborate de către Sfinții Părinți. Dacă ne referim, însă, la unele lucrări din literatura exegetică a modernităţii, constatăm că majoritatea studiilor legate de Evanghelia Sf. Ev. Matei provin din tradiția catolică și cea protestantă, dar, devine problematică şi nedumereşte absența studiilor dedicate Evangheliei după Matei care vin din tradiția ortodoxă, inclusiv din școala biblică ortodoxă românească.

,,Vai, vouă, cărturari și farisei, care sunteți fățarnici”!

Din acest motiv, ne vom referi la Evanghelia după Matei, mai exact la Capitolul 23, care prezintă punctul final al conflictului dintre Domnul Iisus Hristos și farisei, un lucru care nu a fost analizat în studii biblice românești, nici la nivel strict academic. De aceea, observând această lacună, pe baza introspecției selective a acestor puține studii, relevanța abordării Capitolului 23 este binevenită, deoarece noutatea constă, mai ales în faptul că se impune evaluarea celor șapte «vaiuri» din Matei 23, privite ca exorcisme ale Mântuitorului Hristos împotriva duhului demonic al fățărniciei. Analiza acestui Capitol a fost destul de uşor ignorată sau chiar evitată în cercetarea biblică, în ultima perioadă ajungându-se la numeroase controverse, mai ales că fariseii sunt priviți ca fiind de două ori victime, o dată victimele ale lui Iisus, iar apoi ale Sf. Ev. Matei, iar, un alt nivel al controversei este faptul că fariseii sunt evaluați ca grup confesional, unilateral și considerați răi și rău intenționați! Deci, fariseii nu sunt certaţi şi nici cercetaţi în totalitate (,,Vai, vouă, cărturari și farisei, care sunteți fățarnici”), căci cunoaștem din Noul Testament exemple pozitive ale fariseilor: Nicodim-partenerul dialogului de taină al Mântuitorului Iisus (Ioan cap. 3), Gamaliel, avocatul grupului de Apostoli în fața Sinedriului (Fapte 5, 34-40), fariseul Saul devenit Apostolul Pavel și alții care au îmbrățișat credința în Iisus Hristos! Dar, excepțiile acestea (și probabil că nu sunt doar ei din grupul de 6000 de farisei), fac să se confirme adevărul că putem să aducem în prim plan o temă care va îmbogăți peisajul exegetic ortodox românesc, anume motivația Mântuitorului Hristos prin care sunt scoase în evidenţă «vaiurile» contra ipocriziei fariseilor și cărturarilor, dar și pentru consecințele unei corecte evaluări asupra situației de azi din Biserică, mai ales că se impune preocuparea pentru o exegeză corectă, în duhul Evangheliei, care va avea efecte pozitive pentru finalitatea propovăduirii şi pentru trăirea unei vieți autentice în Hristos. Analizat în profunzime, punctul central al Capitolului 23 este faptul că exegeza antimesianică la «Tora» lui Moise și la profeți, precum și ipocrizia comportamentului fariseilor, îi descalifică pe aceştia ca fiind descendenți ai celor care i-au ucis pe profeți, făcând ilegitimă calitatea de lideri și experți ai Legii Vechi pe care și-o arogau, în special după anul 70, când, după dărâmarea Ierusalimului și a Templului, Sinedriul, compus în special din saduchei, își pierduse controlul asupra conflictului dintre iudei și creștini! Dar, iudeii deveniți creștini, e greu de presupus că puteau fi sensibili la această distanțare față de Templu, față de Moise, de «Tora» și de cei care citeau din ea și o interpretau cu o semnificație exclusiv iudaică!

Analiza fariseismului din zilele noastre!

Pentru că indiferent de alianțele semnate, mereu am fost SINGURI! Nimeni nu ne-a susținut interesele pentru că așa era corect! Totul a avut și are un preț! Un preț extrem de greu pentru națiunea română care acum doarme în papuci și care a lasat și lasă toți hoții, lingăii, corupții, incompetenții, scârnăviile, trădătorii de neam și de țară să o conducă”! Am redat în totalitate acest text, pentru a face legătura cu actualizarea textului din Matei 23 și implicațiile care se constituie într-un îndemn la o autoevaluare critică a clerului ortodox, căruia îi este repus în atenție un text actual prin severitatea exprimării, ceea ce înseamnă că fariseismul este mai mult decât o ipocrizie a vieții de credință, fiind mereu prezent în viaţa societăţi! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA