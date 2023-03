Educația incluzivă cu scopul eliminării riscului de abandon școlar

În perioada 13-19 februarie, a avut loc în localitatea Loutra Edipsou din Grecia o a doua sesiune de lucru ca urmare a aprobării acreditării Erasmus+coordonate de IȘJ Gorj, în cadrul Consorțiului cu numărul de referință 2021-1-RO01-KA120-SCH-000042723. La această mobilitate a participat un cadru didactic de la Școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești.

Asociația Edu2grow, furnizorul de curs, a presupus parcurgerea următoarelor cursuri de formare:

– Creativity and interculturality,

– Stop Bullying,

– Start Inclusion!-prevention and intervention,

– Harmony and learning,

– Outdoor Education și Non-formal for inclusion.

Furnizorul de curs a pus la dispoziția participanților logistica necesară bunei desfășurări a activităților la care au participat cadre didactice din Italia, Grecia, Portugalia și România.

Am avut posibilitatea să cunoaștem modalități pedagogice optime de sudare a unei echipe prin includerea tuturor elevilor în activități educative nonformale cu scopul fructificării competențelor elevilor în cadrul grupurilor de lucru. Am realizat activitatea de diseminare a proiectului în școala Gimnazială CORNELIUS RADU Rădinești. În perioada următoare, vor avea loc activități educative diverse în care se vor aplica metode inovative specifice educației pentru integrare cu scopul eliminării riscului de abandon școlar.

Astfel, profesorii școlii noastre vor cunoaște oportunitățile de formare profesională pe care le oferă Programul Erasmus+.

Prof. Liana Marinela ARCUȘ