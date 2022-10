E timpul pentru prima victorie! Baschetbaliștii au meci la Miercurea Ciuc

Meci important pentru echipa de baschet a Clubului Sportiv Municipal. Trupa gorjeană se deplasează la Miercurea Ciuc, pentru duelul cu o contracandidată la rămânerea în LNBM. Antrenorul Claudiu Alionescu a subliniat necesitatea unei victorii în confruntarea de sâmbătă și crede că formația noastră a arătat o formă mai bună în jocul cu Rapid. ,,Este un meci foarte important pentru noi, pentru că întâlnim o echipă contracandidată. Au același obiectiv ca noi, evitarea retrogradării. În a doua fază a competiției, se păstrează doar punctele acumulate cu echipele care vor intra cu noi. Este un meci cu dublă miză, care se anunță foarte greu și tensionat. În sezonul trecut, eram catalogați favoriți și ne-am trezit conduși la o diferență de 16 puncte, astfel că trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Vom trata meciul cu maximă seriozitate și vom da tot ce e mai bun să ne întoarcem acasă cu o victorie. Nu avem probleme de lot în momentul de față, sper ca situația să rămână așa până la începutul partidei. Am arătat un plus față de meciul cu Târgu Mureș, chiar dacă diferența de scor a fost aceeași. Am întâlnit o echipă de un alt calibru. Văd și jucătorii că sunt mai motivați, mai focusați, au înțeles care este mesajul. Sper ca la ora meciului să fim cu toții pregătiți, mai ales din punct de vedere psihic”, a transmis principalul gorjean. Shamiel Stevenson a reușit 18 puncte cu Rapid.

Jucătorul canadian a declarat că evoluează și mai bine în deplasare și abia așteaptă confruntarea de la Ciuc. Sportivul de la CSM a vorbit în termeni laudativi despre prima divizie din România. ,,Este o ligă puternică, cu jucători foarte buni, cu echipe bune. Este competiția mea preferată, de până acum, în Europa. Încă ne căutăm identitatea ca echipă. Avem momente în care demonstrăm că putem juca de la egal la egal cu oricine, dar trebuie să fim constanți pe parcursul întregului meci. Suntem încă la început de sezon și vom ajunge și la acea coeziune ca echipă. Este un meci important, îmi place să joc în deplasare, mă simt confortabil și sunt gata pentru această confruntare. Vom da tot ce avem mai bun. Cu siguranță avem jucătorii și uneltele necesare pentru a rămâne în prima ligă”, a punctat Stevenson. CSM Miercurea Ciuc – CSM Târgu Jiu se joacă sâmbătă, de la ora 17.00.

Cătălin Pasăre