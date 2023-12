După un an la Târgu Jiu, Kresmir Basic vorbește despre cel mai frumos moment

Antrenorul Kresimir Basic a petrecut un an în orașul lui Brâncuși. Croatul care pregătește echipa de baschet a reușit adevărate minuni pe banca tehnică a gorjenilor. Să ne amintim că CSM Târgu Jiu este la ,,ani-lumină” în spatele bugetelor pe care le avea Energia, așa că munca lui Basic nu poate fi desconsiderată. Croatul a salvat echipa de la retrogradare în sezonul precedent, atunci când a terminat pe locul 2 play-out-ul și a reușit să formeze de la zero, cu un buget chiar mai mic ca anul trecut, o altă formație combativă, cu jucători spectaculoși, care are până acum o linie de clasament foarte echilibrată. După victoria cu Laguna București, Basic a vorbit despre perioada petrecută în orașul lui Brâmcuși.

,,Am spus-o încă de când am venit, pentru mine a fost o situație inedită. Am preluat o echipă care se lupta pentru rămânerea în ligă. Mereu exista întrebarea dacă se poate realiza acel lucru. Cel mai frumos sentiment a fost după victoria cu Steaua, după care ne-am menținut în prima divizie în sezonul precedent. Sper ca și 2024 să fie un an cu noi amintiri frumoase”, a declarat croatul. Pe de altă parte, CSM are același obiectiv, rămânerea în prima divizie. Gorjenii vor să-și îndeplinească target-ul prin intrarea în play-off. La 48 de ani, Basic s-a făcut cunoscut mai ales în Luxemburg, unde a câștigat trofeele puse la bătaie și a antrenat naționala acestei țări. A mai pregătit formații din Croația, Bosnia, Austria, Slovenia, Arabia Saudită sau Taiwan.

Cătălin Pasăre