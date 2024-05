DSP Gorj, dată în judecată după decesul în pandemie al unei femei din Drăguțești: ,,Nimeni nu a mai văzut-o în toată perioada izolării”

Un localnic din Drăguțești a dat în judecată DSP Gorj pentru a afla cauzele care au dus la moartea mamei sale, în vârstă de 97 de ani, în anul 2020, vârstnică aflată în izolare, în plină pandemie COVID.

În 2020, an pandemic, Savu Taifas, care locuia împreună cu mama sa de 97 de ani, în casa de la Drăguțești, a ajuns la spital, simțindu-se rău. Se întâmpla în luna aprilie, când coronavirusul începuse să facă victime. Era perioada izolărilor și, din păcate, a deceselor ,,de Covid”. În aprilie, acesta s-a prezentat la spital, iar mama lui, Sofia Taifas, neavând simptome și fiind într-o stare bună de sănătate, în ciuda vârstei sale, a rămas acasă. Savu Taifas a fost internat, el aflând de moartea celei care l-a crescut, în timpul spitalizării sale, la câteva zile după internare. După ce a ieșit din spital, el fiind internat timp de 21 de zile, a început să ceară informații instituțiilor pentru a afla împrejurările în care a murit Sofia Taifas, acesta aflând că mama sa a fost izolată și că, de atunci, nu a mai fost văzută de nimeni.

Nici după patru ani, n-a aflat în ce împrejurări i-a murit mama

După cum povestește Savu Taifas, complet izolată, bătrâna moare în izolare, el nereușind să afle cauzele decesului, moartea femeii nefiind înregistrată la IML, deși firma de pompe funebre i-au ridicat trupul de la Medicina Legală. De atunci și până în prezent, acesta nu a primit niciun răspuns care să clarifice împrejurările decesului mamei sale, iar în baza unui document eliberat de Prefectura Gorj, acesta se hotărăște să dea în judecată Direcția de Sănătate Publică Gorj, cerând Registrul de evidență care a stat la baza izolării mamei, registrul de evidență de la Serviciul de Medicină Legală și fișa medicală a femeii.

,,Am auzit că au adus-o mai târziu fiindcă nu a răspuns în data izolării; Eu consider că pe ea covidul o răpusese și au ținut-o așa ca să treacă izolarea. Aceasta este concluzia mea, din următoarele motive: 1. nimeni nu a văzut-o; 2. nu au avut cui să mai prescrie medicamente; 3. nu au mai avut pe cine testa! Iar când am aflat eu, consider că nu au mai putut să o țină în casă, se făcuse luna mai…”

Savu Taifas a făcut demersuri în cazul său și la Prefectura Gorj și la Primăria Drăguțești, cerând lămuriri și la postul de poliție. Prefectura Gorj emite, în februarie 2024, un document către Primăria Drăguțești și DSP Gorj în care precizează că dacă petițiile sunt îndreptate în mod greșit, cele două instituții trebuie să le transmită instituțiilor care au atribuții în rezolvarea problemelor sesizate de cetățeni. În baza acestui act, Savu Taifas dă în judecată Direcția de Sănătate Publică Gorj, instituție care a ignorat documentul Prefecturii Gorj, și prin urmare, Savu Taifas nu a primit informațiile cerute.

,,În ciuda vârstei sale, era o femeie puternică. Au izolat-o și au lăsat-o… DSP-ul spune acum că nu are documente, de parcă nici n-a existat”

Savu Taifas povestește: ,,Am plecat la spital, locuiam amândoi. La 97 de ani, era femeie care mergea la magazin, mergea pe jos câte patru kilometri, era o femeie curată… Își lua bastonul, mergea la rude, era o femeie foarte lucidă. M-am întors de la spital, după 21 de zile, în luna mai 2020. Eram in spital când am aflat că a murit în casă. DSP-ul m-a sunat să le spun persoanele care au avut contact direct. Eu le-am spus, că e singură în casă. DSP o monitoriza de pe 22 aprilie și, pe 24, a fost izolată în casă, nimeni nu a luat contact cu ea, nici asistenții sociali, nici medicul de familie, care avea obligația s-o testeze, sau rudele. Nu a văzut-o nimeni în toată perioada izolării. Ei nu au făcut nicio aplicare a legii, au tratat cu indiferență, au izolat o femeie în vârstă care, prin lege, avea dreptul să fie îngrijită, pentru că în lege scrie că persoanele vulnerabile trebuie să fie supravegheate. Au izolat-o și au lăsat-o, iar DSP-ul spune acum că nu au documente, deși această instituție era prima care ar fi trebuit să cunoască întregul caz.

Bătrâna nu figurează în evidența IML. DSP-ul și Primăria au date diferite privind izolarea femeii

Am dat în judecată DSP Gorj să-mi dea documentele care au stat la baza izolării mamei mele și să-mi prezinte măsurile pe care le-au luat pentru a preveni o izolare sau un deces. De asta am făcut adresă și la primărie. Cei de la DSP Gorj au declarat că din data de 22 se ocupau de ea, o monitorizau, iar în evidențele primăriei apare pe data 4 mai a fost izolată, și la DSP, că pe data 24 aprilie. Cei de la poliție au fișa de supraveghere pe 22 aprilie, când ar fi fost izolată și spun că o supravegheau, DSP-ul, 24 aprilie, iar Primăria Drăguțești… că de pe 4 mai mama mea intrase în izolare, iar medicul de familie… nu a văzut-o niciodată. Avea obligația să vină, să-i ia temperatura și tensiunea. Nu a făcut nimic. Am cerut DSP-ului ca să-mi elibereze documentele, să le pot confrunta cu cele ale celorlalte instituții, fiindcă nimic nu se leagă. Eu pe data de 5 mai am aflat, de la o rudă, că mama a murit, am sunat din spital la 112. A venit un echipaj de poliție, care a supravegheat să fie ridicată de la domiciliu, dar despre stadiul ei, despre modul în care au găsit-o, nu știu nimic. În declarație apare că a venit o ambulanță… Firma de pompe funebre au preluat-o de la IML, și ei zic că pe data de 6 mai. Când am cerut certificatul de deces de la primărie, au spus că așteaptă documentele de la IML. M-am deplasat la IML, în iunie. La IML nu am găsit-o înregistrată. Înmormântarea a fost pe 6 mai. Eram încă în spital. După aceea, apare un act constatator depus la primărie, doctorița spunând că a eliberat certificatul de deces după un telefon de la IML. După aia am deschis dosar la Parchetul local, dat spre soluționare la serviciul de Investigații Criminale al IPJ Gorj, iar acest dosar a fost clasat fără să se afle ce s-a întâmplat cu mama mea, și cum a murit”, a mai Savu Taifas.

Punctul de vedere al DSP este că nu este parte procesuală în această speță, iar astăzi are loc primul termen în procesul intentat instituției de Savu Taifas.

