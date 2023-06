Dragoș Militaru, convins că se va impune în orice ,,vestiar”: ,,Am suficiente argumente”

Antrenorul gorjean Dragoș Militaru nu a semnat încă un nou contract după despărțirea de Unirea Dej. Tânărul tehnician a petrecut o perioadă incredibilă în Ardeal, acolo unde a reușit să urce în liga secundă cu trupa clujeană, iar apoi să bată la porțile Superligii.

Ultimii trei ani și jumătate, petrecuți la o echipă codașă din punct de vedere al bugetului, s-au materializat și cu o distincție importantă pentru Militaru. A fost declarat cel mai bun antrenor din liga secundă în sezonul precedent. Performanțele nu i-au lăsat indiferenți pe conducătorii cluburilor de primă ligă. În iarnă, antrenorul a fost dorit de FC Botoșani, iar în această vară a fost foarte aproape de semna cu o altă echipă de Superligă, pe surse Universitatea Cluj. Dragoș Militaru a explicat de ce nu s-a materializat ultima ofertă. ,,Ca să antrenez la Liga 1, în acest moment, am nevoie de Licența PRO, pe care încă nu o am, dar sper ca, în perioada imediat următoare, dacă o să fie acum, peste două săptămâni, sau undeva în toamnă, să pot să fiu cursant la Licența PRO și atunci, din câte știu eu, se pot primi anumite derogări pentru a putea antrena ca și cum ai avea-o. Este un pas pe care doresc să îl fac și cred că este la fel de important ca găsirea unei echipei. Dacă aveam Licența PRO, acum eram în cantonament cu echipa”, a explicat Militaru. Antrenorul gorjean este convins că are calitățile necesare pentru a trece la următorul nivel. Mai mulți jucători de la Unirea Dej, calificată în play-off-ul de promovare în sezonul recent încheiat, au făcut pasul spre prima ligă.

,,Eu mă simt pregătit, am fost aproape să ajungem acolo cu această echipă, făcută cumva de nicăieri. Jucătorii au performat și au evoluat, de la a fi niște jucători de Liga 3 până la a fi jucători de Liga 1. Unii deja sunt jucători de Liga 1 și eu cred că dacă am reușit, bineînțeles cu ajutorul staff-ului, să fac niște jucători să ajungă în Liga 1 și să construiesc o identitate a echipei cu astfel de jucători, nu cred că nu aș putea reuși același lucru și cu o echipă de Superligă. Fiecare dintre jucători, eu cred că mai are ceva de dat. Un jucător de Superligă poate să devină unul de play-off sau unul care să joace într-o cupă europeană”, a spus Militaru. La 33 de ani, Dragoș este unul dintre cei mai promițători antrenori din fenomen. A fost deja supranumit ,,Nagelsmann de România”, după tehnicianul de 35 de ani care a condus-o pe Bayern Munchen. Dragoș a explicat de ce nu se ,,teme” de veteranii din Superligă. ,,Orice vârstă ar avea un jucător, eu nu mă duc să-l încurc. Eu vreau să-l ajut. Automat, jucătorul respectiv, mai ales dacă este mai matur și înțelege, vede că sunt venit cu intenții bune. La 35-37 de ani, nu știu dacă mai pot să-l învăț eu fotbal, poate a jucat la un nivel superior, dar eu vreau să-i creez un climat în care el să poată da ce are mai bun. Nu cred că un jucător matur nu ar înțelege că sunt acolo ca să-l ajut. Și când eram antrenor secund la Pandurii Târgu Jiu, am lucrat cu jucători de peste 30 de ani și nu am avut nicio problemă. Sunt genul de om care comunică și am suficiente argumente pentru a-i face pe jucători să înțeleagă”, a precizat fostul antrenor de la Unirea Dej.

