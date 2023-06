Dragoș Militaru a preluat Chindia Târgoviște

Antrenorul gorjean Dragoș Militaru (33 de ani) se va lupta pentru promovarea în prima ligă. Tânărul tehnician a semnat cu Chindia Târgoviște, echipă care i-a oferit un proiect pe termen lung. Echipa dâmbovițeană a retrogradat din Superligă și vrea să revină în primul eșalon. Totuși, nu acesta este obiectivul fixat pentru primul an competițional, când Militaru trebuie să-i ducă în play-off pe elevii săi. Antrenorul gorjean vrea să-și continue ascensiunea pe care a avut-o la Unirea Dej la o formație despre care a admis că beneficiază de condiții superioare. ,,E un mediu în care pot să îmi exprim ideile pe care le am, să continui munca pe care am făcut-o în ultimii trei-patru ani de zile foarte bine. Am ales să vin aici pentru că e un obiectiv și mereu mi-am dorit lucruri mărețe. Asta am vrut oriunde am fost, în special în ultimii ani. Am fost la o echipă nu foarte cunoscută, dar unde am încercat să am un anumit standard, anumite pretenții de la mine și de la echipă. (N.r. – Întrebat de diferențele financiare și de infrastructură dintre Unirea Dej și Chindia Târgoviște) Partea financiară nu a contat pentru mine (n.r. – în momentul în care a ales Chindia), nu am vrut să o pun pe primul plan. Orice discuție a fost despre ce pot să ofer la antrenamente și ce pot să le cer jucătorilor. Sunt condiții mult mai bune aici decât la Dej, condiții de Liga 1, acest stadion e nou și e unul dintre cele mai frumoase. Toată lumea știe că la Dej a fost un buget mic, dar câțiva jucători din echipă au ajuns la Liga 1. Asta înseamnă că am muncit bine”, a afirmat Dragoș Militaru la conferința de presă. Unul dintre cei mai tineri antrenori din fenomen, Militaru a promovat-o pe Unirea Dej în liga secundă și a jucat în ultimul sezon în play-off-ul de promovare pentru Superligă

Cătălin Pasăre