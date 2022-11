Două victorii pentru fetele de la U14

CSM Târgu Jiu Under 14 a debutat cu două succese în faza a doua a campionatului. Baschetbalistele pregătite de Laurențiu Răuț și-au trecut în cont și o înfrângere în cadrul Turneului 1, desfășurat la Sântandrei, în județul Bihor. ACS Rookies Oradea a învins trupa gorjeană în primul meci al competiției, scor 61-77. Tot sâmbătă, gorjencele au trecut fără probleme de AS BC Valbon Arad, 53-34. În ultimul meci, jucat duminică, 6 noiembrie, baschetbalistele noastre nu au avut nicio emoție cu CN Mihai Eminescu Oradea, scor 54-16. ,,Am reuşit să facem un mic pas către Turneul Semifinal, dar din punct de vedere al jocului, eu sunt uşor dezamăgit. Sunt puţin supărat pe atitudinea pe care au avut-o fetele în cele două meciuri pe care le-am câştigat, şi culmea sunt mulţumit de modul în care au abordat partida şi de atitudinea avută în meciul pierdut. Zilele următoare vom face o analiză a turneului să vedem la ce nivel suntem în momentul de faţă. Una peste alta am avut totuşi două victorii şi am făcut un pas către următoarea fază a competiţiei şi vreau să felicit fetele pentru acest turneu”, a apreciat antrenorul Laurențiu Răuț după această competiție. În faza a doua a campionatului se vor disputa patru turnee, două în noiembrie şi două în decembrie, iar primele trei clasate în grupă vor merge la Turneul Semifinal.

Cătălin Pasăre