Două din două! Principalele echipe de la CSM au reuşit victorii în Sala Sporturilor

Ziua de vineri a fost benefică pentru sportul gorjean. Finalul săptămânii a adus succese la handbal şi baschet pentru CSM Târgu Jiu. Senioarele şi seniorii s-au impus în partidele jucate în campionat. Fetele lui Liviu Andrieş au deschis ,,balul” cu o victorie firească împotriva formaţiei CS Arena Târgu Mureș, scor 41-23 (19-9). A fost izbânda care a consemnat, matematic, promovarea în Liga Florilor, cu trei etape înainte de final. Mihaela Pal Chandani a fost cea mai bună marcatoare din tabăra alb-albastrelor, cu 6 reușite. Mihaela Obedeanu a înscris 5 goluri, iar Bianca Stanca, Anna Ivanenko, Gabriela Frunză și Florența Ilie au punctat de câte 4 ori. „A fost un joc pe care l-am controlat de la un capăt la celălalt, în care nu s-a pus problema învingătoarei, toate fetele au avut minute de joc și ne bucurăm pentru încă o victorie și de promovarea matematică în Liga Florilor. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut în această mare realizare și îi așteptăm în continuare alături de noi”, a spus Andrieş la finalul meciului. Handbalistele din Gorj au șanse mari să-și îndeplinească și ultimul obiectiv al sezonului: acela de a termina cu victorii pe linie Seria B. A fost 17-lea succes din campionat pentru fete, care mai au de jucat cu Universitatea de Vest Timișoara, Bistriţa şi Reşiţa.

CSM Târgu Jiu: Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu, Cristina Popovici, Bianca Chiriţă 2g, Bianca Stanca 4g, Andreea Olariu 2g, Valentina Toader 3g, Anna Ivanenko 4g, Ira Zinatullina 3g, Gabriela Frunză 4g, Alexandra Gavrilă 1g, Pal Ceandani 6g, Florenţa Ilie 4g, Iulia Andrei 3g, Mihaela Obedeanu 5g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache.

The Porter Troupe – Show!

La baschet, într-o atmosferă electrizantă, CSM Târgu Jiu a anulat un handicap de 16 puncte în faţa Stelei şi s-a impus, cu stil, în ultima confruntare a sezonului din LNBM. Gorjenii au câştigat partida cu militarii cu 93-86 (17-20, 15-21, 32-18, 29-27), graţie unei prestaţii stelare a căpitanului Porter Troupe. Veteranul american a fost cel mai bun marcator al meciului, cu 21 de puncte şi 5 pase decisive. Carl Dylan şi Malik Morgan au adăugat câte 17 puncte, iar Brandon Sly 12. Dintre jucătorii gorjeni au evoluat Octavian Ilie (16,06 minute, 5 puncte) Andrei Bărăgan (4,14 minute) şi Mihai Bădiţă (1 minut). Conducerea CSM-ului se gândeşte acum dacă Porter poate fi înduplecat să mai continue la Târgu-Jiu. Cel mai iubit jucător de către fani este conştient că echipa a terminat sezonul pe un trend ascendent, dar a recunoscut că decizia este una sensibilă.

,,A fost un an destul de greu, în care am încercat să luptăm pentru play-off. Din păcate, nu ne-a ieşit, dar în ultima perioadă am arătat o altă faţă a echipei şi trebuie să clădim pentru sezonul următor. Diferenţa a fost făcută de spiritul de echipă, iar în sfertul al treilea am făcut o apărare foarte bună. Tempo-ul a fost din ce în ce mai rapid şi, cu ajutorul publicului pe care l-am avut în spate, am reuşit să menţinem acel avantaj luat pe final. Încă mă gândesc la viitorul meu, însă vreau ca această echipă să crească şi să aibă din nou suportul şi dragostea pe care a avut-o în trecut. Am demonstrat în aceste două luni şi jumătate că putem crea ceva nou”, a declarat Porter. Este interesant de văzut şi dacă antrenorul Claudiu Alionescu va rămâne principalul echipei. Se pare că plecarea lui Jordanco Davitkov şi a jucătorilor Kevin Allen şi Stefan Glogovac a fost benefică pentru grup. În locul lor au fost aduşi americanii Carl Dylan şi Kendarrius Hamilton. Revenind la meci, Alionescu a apreciat atitudinea gazdelor, dar şi aportul publicului. ,,A fost greu să ne motivăm pentru un meci fără miză. Ne-ar mai fi trebuit o victorie şi poate am fi fost pe locul 9 sau 10, ajutaţi şi de alte rezultate. Este important că jucătorii au arătat că sunt profesionişti şi trebuie să apreciem suporterii din tribune. Fără sprijinul publicului, la -16, în orice alte circumstanţe, nu ştiu dacă am mai fi putut reveni. Meciul a avut două reprize total diferite, iar apărarea din sfertul 3 ne-a a dus înapoi în meci. Am avut şi noroc cu nişte aruncări destul de dificile care au intrat, însă, una peste alta, m-au bucurat efortul şi dorinţa jucătorilor. Am arătat un baschet calitativ şi asta trebuie să fie un imbold şi o cărămidă pentru sezonul care urmează”, a declarat principalul echipei. CSM Târgu Jiu a terminat campionatul pe locul 12, cu 11 victorii şi 19 înfrângeri.

CSM Târgu Jiu: Carl Dylan 17p, Andrei Bărăgan, Brandon Sly 12p, Kendarrius Hamilton 5p, Porter Troupe 21p, Ahmed Bashir 10p, Titus Nicoară 6p, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan 17p, Mihai Bădiţa, Octavian Ilie 5p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre